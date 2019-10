Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a mai reținut azi o persoana - a șaptea - pentru participarea la incidentul din 29 septembrie, din Piața Constituției, cand un om și-a pierdut viața dupa ce a fost prins și lovit de membrii unui clan rival. „In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a saptea retinere fata…

- Politistii au retinut, joi, inca o persoana in cazul omorului din noaptea de 29 septembrie care a avut loc in zona Pietei Constitutiei din Capitala, scrie Agerpres. "In cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a saptea retinere fata de o persoana, sub aspectul savarsirii…

- Arestari preventive in cazul omorului din Piata Constitutiei Judecatorii Tribunalului Bucuresti au dispus arestarea preventiva a celor sase persoane retinute în cazul de omor din noaptea de 29 septembrie, din zona Pietei Constitutiei. 21 de perchezitii domiciliare au avut loc,…

- Toate cele sase persoane, printre care si un antrenor de box de la Clubul Dinamo, retinute in cazul omorului de la sfarsitul saptamanii trecute, din Piata Constitutiei, au fost arestate preventiv sambata.

- Cele sase persoane care au fost retinute in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti au fost prezentate Tribunalului Bucuresti, judecatorii dispunand arestarea preventiva a acestora, informeaza, sambata seara, Politia Capitalei. Un numar de 21…

- Sase persoane au fost retinute, in noaptea de vineri spre sambata, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in Bucuresti, pentru depistarea…

- O persoana a fost retinuta, vineri, in cazul de omor din noaptea de 29 septembrie din zona Pietei Constitutiei din municipiul Bucuresti, informeaza Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, in acest caz continua audierile. Un numar de 21 de perchezitii domiciliare au avut loc, vineri dimineata, in…