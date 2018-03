Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 martie 2018, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au identificat si retinut pe un barbat de 41 de ani, din comuna Daia Romana, judetul Alba, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 13 martie 2018. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Sebes,…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges in urma perchezitiilor desfasurate ieri. 6 persoane au fost retinute. In urma perchezitiilor domiciliare…

- Polițiștii din Bacau au retinut doua persoane care ar fi obținut 6.300 de lei si bijuterii, prin metoda ,,accidentul”, de la 2 persoane vatamate de 78 si 81 de ani. La data de 06 martie a.c , polițiști din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut doi barbati din Moinesti pentru savarșirea infracțiunii…

- Politistii din Blaj au identificat 5 persoane din municipiu ca banuite de comiterea unui furt cu un prejudiciu de 4.000 de lei. Pentru documentarea activitatii infracționale, politistii au facut o perchezitie. Trei persoane au fost retinute. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie, politistii din Blaj…

- Victima avea 43 de ani si a fost atacata in incinta barului de catre un barbat, care ar fi intentionat sa sustraga bani. Ea a fost pur si simplu desfigurata, dupa cum declara surse judiciare. Autorul crimei, un barbat din comuna satmareana Lazuri si care lucra in constructii, a intrat in barul…

- Un șofer din Argeș a fost amendat cu 5.000 de lei dupa ce a fost prins de oamenii legii in timp ce efectua curse ilegale de transport de persoane pe ruta Pitești – Vulturești. Barbatului i-a fost suspendat și dreptul de a utiliza autovehiculul. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni l-au depistat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- Angajații Inspectoratului de Poliție Cantemir au reținut doi barbați cu varsta de 30 și respectiv 40 ani, din satul Gotești raionul Cantemir, fiind suspectați in comiterea mai multor furturi de pe teritoriul raionului.

- Grav accident de circulatie pe DN 25. Doua autoutilitare, in care se aflau cinci persoane, s-au ciocnit, intre localitatile Tudor Vladimirescu si Vames. Din primele informatii furnizate de cms. sef. Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al IPJ Galati, o autoutilitara de tonaj 3,5 t care circula dinspre…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Politistii din Ocna Mures au identificat si retinut doua persoane din judetul Mures care sunt banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte. Intregul prejudiciu a fost recuperat si restituit pagubitilor. La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de…

- Ieri, 20 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Ocna Mures, sprijiniti de politistii Sectiei de Politie Rurala Ocna Mures, i-au identificat pe doi barbati, de 28 si 30 de ani, din municipiul Targu Mures, judetul Mures, ca persoane banuite de comiterea a 3 furturi din locuinte situate…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- Politistii de la imigrari au depistat, in 2017, 515 straini care desfasurau activitati lucrative fara forme legale, 3.580 care nu mai aveau drept de sedere, fiind emise 1.468 de decizii de returnare, iar 502 persoane au fost indepartate sub escorta. "Evaluarea activitatilor politistilor de imigrari…

- Patru femei și doi barbați cu varste cuprinse intre 24 și 48 de ani, din județul Dolj, au patruns, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un imobil situat pe raza municipiului Arad de unde, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au sustras bijuterii de aur in valoare de 10.000 de lei.…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea a doua evenimente rutiere, in localitate, soldate cu ranirea a doua persoane. Primul eveniment rutier s-a petrecut in jurul orei15.30 cand o femeie in varsta de 32 ani, din municipiul Galati a condus autoturismul…

- Hotul neprins e negustor cinstit, s-au gandit patru barbati din Capitala, acuzati ca ar fi pradat zeci de magazine din mall-urile din Bucuresti si Ploiesti. Suspectii ar fi operat luni de zile, timp in care au furat sute de articole vestimentare. Indivizii au fost prinsi in flagrant…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- Un barbat de 33 de ani, care a lovit cu masina un alt barbat si pe fetita acestuia, pe o trecere de pietoni din Craiova, la jumatatea lunii ianuarie, a fost identificat si retinut de politisti, marti, in urma a 11 perchezitii domiliciare. Alti trei barbati, complici ai soferului, au fost retinuti…

- Un tânar de 24 de ani a fost snopit în bataie de doi consateni, de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda.Victima, din satul Badeni, comuna Moldovenesti s-a trezit, luni seara, rupt în bataie si batjocorit ore în sir, din cauza fostei sale iubite, o femeie…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Patru barbati au batut doi tineri, vineri noapte, in scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei, pentru ca le-au atras atentia ca sunt prea galagiosi. In urma plangerii unuia dintre tineri, cei patru agresori au fost dusi la politie pentru declaratii, iar trei dintre ei au fost retinuti.

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Polițiștii de frontiera timișeni au organizat, zilele trecute, impreuna cu colegii din cadrul secțiilor 1 și 4 de poliție din Timișoara, mai multe acțiuni pe linia combaterii migrației ilegale. Oamenii legii au descoperit in Timișoara 15 cetațeni irakieni (14 barbați și o femeie), cu varste cuprinse…

- Scandal de amploare, vineri noaptea spre sambata, in Aghireșu Fabrici. Mai mulți barbați s-au luat la bataie intr-un bar. Incaierarea a luat proporții, s-au imparțit pumni și picioare, iar mama unuia dintre cei implicați a fost ranita. Polițiștii ar fi ajuns tarziu la scandal și ar fi refuzat sa o audieze…

- O femeie a fost injunghiata, vineri, in apropierea unei gradinițe din Sectorul 2 al Capitalei. Din primele informatii, agresorul s-ar fi sinucis imediat dupa atac. Victima este o femeie in varsta de 38 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD…

- Marti, 23 ianuarie 2018, in jurul orei 08.00, Politistii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier de a avut loc pe strada Ioan Maiorescu din comuna Bucerdea Granoasa. Un barbat de 38 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism in directia Craciunelu…

- Lovitura de proporții data unei grupari care a comis mai multe furturi din aparate paypoint din Constanța. Nu mai puțin de opt barbați cu varste cuprinse intre 22 și 46 de ani au fost reținuți de polițiști. Indivizii foloseau inclusiv autoturisme pentru a sparge magazinele in care aflau dispozitivele.…

- Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, tanara care…

- Inselaciunile la cantar, comercializarea unor produse care au termenul de valabilitate expirat sau pentru care nu pot fi prezentate documente legale de provenienta, dar si alte abateri practicate de amatorii de castiguri ilicite au fost sanctionate marti de politistii specializati in investigarea criminalitatii…

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a 9 persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, în jurul orei 13.00, pe centura ocolitoare a municipiului Gherla.Conform primelor cercetari, un barbat in varsta de 60 de ani din localitatea Borleasa, jud. Bistrita Nasaud, conducea un autoturism…

- Un accident feroviar, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, miercuri seara, în jurul orei 21.40, pe raza localitații Jucu de Mijloc.Conform oamenilor legii, un tânar, de 27 de ani, din comuna Jucu, în timp ce conducea autoturismul pe DC40, prin localitatea…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice au efectuat, la data de 09.01.2017, o acțiune privind modul de gestionare și exploatare a materialului lemnos de catre diferite persoane, pe raza comunei Certeju de Sus. In cadrul actiunii, pe un teren situat in afara fondului forestier național…

- Doua trenuri s-au ciocnit în provincia Gauteng din Africa de Sud, provocând ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala. Trenurile s-au ciocnit în orasul Germiston, la est de Johannesburg. Acest nou incident a survenit dupa ce saptamâna…

- Pompierii de la ISU Tulcea au intervenit pentru descarcerarea victimelor unui accident rutier produs in Tulcea. Acidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Cataloi, spre Nalbant. La fața locului, Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit pentru descarcerarea și acordarea primului ajutor celor…

- Tanarul de 26 de ani care a fost injunghiat in parcul din apropierea stației de metrou Politehnica lucreaza ca brancardier la Spitalul Universitar din Capitala. Inainte de a ieși din tura de la secția Primiri Urgențe, acesta ar fi avut un conflict cu mai mulți indivizi dintr-un grup

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- Polițiștii din Blaj au retinut 4 persoane ce sunt cercetate pentru tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare. La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.18, pe raza orasului Borsa, s-a produs un accident de circulatie cu victime iar soferul vinovat de producerea lui a parasit locul faptei. Din cercetarile efectuate s-a constatat ca un tanar de 23 de ani, din Satu Nou de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- 2.000 de kilograme de petarde si artificii fara acte au fost descoperite si confiscate de politistii din Ilfov, de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice catre persoane neautorizate.La data de 27 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase…

- Politistii din Blaj au identificat 4 barbati ce oferea spre comercializare, pe strada Mitropolit Andrei Șaguna din Blaj, 36 de brazi de Craciun, cu toate ca locatia respectiva nu este autorizata pentru acest tip de comert. Cei 4 barbati au fost sanctionati contraventional, conform art.1 din Legea 12/1990…

- O bataie între doi barbați începuta pe trotuar s-a mutat în mijlocul drumului printre mașini. Incidentul a avut loc duminica dimineața la ora 4.30. “A fost o intervenție a polițiștilor la o agresiune pe trotuar în centrul municipiului Cluj-Napoca. O…