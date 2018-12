Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- "Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Ordine Publica si Politia Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si pun in executare 9 mandate de aducere…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza vineri in mai multe locatii din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare din domeniul pazei bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, a domiciliului, precum si pe linia legalitatii avizelor…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza vineri in mai multe locatii din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare din domeniul pazei bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, a domiciliului, precum si pe linia legalitatii avizelor…

- Peste 1.100 de politisti ai Capitalei se vor afla in strada, sambata si duminica, iar 550 vor asigura paza si protectia la 795 de sectii de votare, din cele 1.264, organizate pe raza municipiului Bucuresti, pentru restul sectiilor dispozitivul urmand a fi asigurat de celelalte structuri ale MAI. "Directia…

- In cursul zilei de joi, 20 septembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare un mandat de perchezitie, la domiciliul unui barbat banuit de savarsirea a doua infractiuni…