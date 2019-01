DGPMB: 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 17 mandate de aducere, în Bucureşti, Ilfov şi Teleorman Politisti ai Sectiei 1 pun in aplicare miercuri 12 mandate de perchezitie domiciliara si 17 mandate de aducere, in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, in cadrul unui dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, anunta DGPMB.



Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca mai multe persoane, utilizand documente false, ar fi obtinut credite de la mai multe institutii financiare din Bucuresti.



Persoanele vor fi audiate la sediul Sectiei 1 Politie.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

