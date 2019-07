Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Vrancea a aprobat, in ședința de marți, Nota conceptuala și Tema de proiectare pentru mai multe obiective de investiții in infrastructura, proiectele fiind derulate de administrația județeana. Este vorba de urmatoarele obiectivele de investitii: „Reabilitare energetica si lucrari…

- Anunt de presa Data 09 iulie 2019 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitați in orașul Panciu, județ Vrancea” DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI VRANCEA, in calitate de…

- Primaria Odobești a scos la licitație, in luna iunie, contractul de achiziție publica de lucrari in scopul realizarii obiectivului „Amenajare Parc Gara in orașul Odobești”. Proiectul este finanțat din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020, Axa prioritara…

- Autoritațile locale din Primaria Zalau a semnat, luni, contractul de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unitații de invațamant Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Municipiul Zalau – etapa I Internat”, cod Mysmis 122532. Proiectul este finanțat prin Programul…

- Social democrații vranceni au inceput, ieri, o campanie de informare a locuitorilor județului despre investițiile finalizate sau care se afla in curs de implementare in Vrancea. In Piața Unirii din Focșani, la Adjud, Panciu, Odobești și Marașești, sute de social democrați s-au adunat la ora 17 pentru…

- Direcția Generala de Asistența Sociala si Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de psiholog principal /S – Birou Asistența Maternala – SMCPTF – DPC Cerințe specifice postului: studii superioare absolvite cu diploma de licența in…

- Șaizeci și trei de tineri, beneficiari ai sistemului de asistența sociala din Vrancea, cu varste cuprinse intre 16 și 26 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training), au participat inainte de Paște la programul „La TINEri este Puterea”, desfașurat de Direcția Generala de Asistența…

- Conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea a prezentat miercuri, la sediul instituției, proiectele: „Infiintare 4 locuinte protejate si un Centru de zi in comuna Maicanești, judetul Vrancea” și „Infiintare 3 locuinte protejate si un Centru de zi in comuna…