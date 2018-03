Stiri pe aceeasi tema

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. In anul 2017, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost incadrati in munca 418 tineri…

- George Rusu, un tanar de 19 ani care a reusit sa depaseasca dizabilitatea prin creativitate, detine tainele acestui mestesug. Si a hotarat sa imparta cu altii bucuria de a realiza ceva cu propriile maini, raspunzand prompt la invitatia Centrului de Consiliere Psihosociala Persoane cu Dizabilitati din…

- Deputatul PNL Glad Varga reaminteste ca a avertizat public inca din luna septembrie a anului trecut asupra haosului administrativ și economic ce urma a fi declanșat odata cu transferul cotelor de contribuții de la angajator la angajat. „Una dintre multele probleme aparute in urma intrarii…

- Tinerii care nu au avut posibilitatea sa-si gaseasca un loc de munca sau nu au urmat cursurile vreunei scoli vor fi ajutati sa se integreze pe piata fortei de munca prin intermediul proiectului "INTESPO -...

- Esti medic specialist si in cautarea unui loc de munca in Buzau? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau face noi angajari. Potrivit site-ului posturi.gov.ro, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea,…

- In perioada urmatoare, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- In luna martie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia Generala…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in februarie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente.…

- Oficiul Federal pentru Munca a anuntat miercuri ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane. Numarul locurilor de munca vacante a atins un nivel record, datele sugerand ca firmele nu reusesc sa gaseasca…

- Incidentul din data de 14 februarie a.c. a fost un avertisment privind nevoia luarii unor masuri suplimentare care sa vizeze schimbari majore in managementul activitații din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș. Prabușirea tavanului intr-un centru…

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- Parteneriatul dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Protoieria Sector 6 le ofera copiilor din Capitala, indragostiti de sportul mintii, o noua sansa de a se confrunta in fata tablelor colorate in alb si negru. In prag de primavara, la competitia ce va avea…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati Piata muncii din România se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati, iar specialistii arata ca fenomenul se va acutiza în urmatorii ani. Cu aceeasi problema se confrunta si judetul Galati, unde angajatorii…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Constanta s a sesizat in cazul copilului in varsta de 5 ani ramas singur acasa si o echipa de specialisti s a deplasat la domiciliul acestuia.Potrivit unei prime evaluari la fata locului, nu s a impus luarea vreunei masuri de protectie…

- Esti in cautarea unui loc de munca in Buzau? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau face noi angajari. Potrivit site-ului posturi.gov.ro DGASPC Buzau a scos la concurs mai multe posturi: Educator M principal, Pedagog de recuperare PL principal (2 posturi), spalatoreasa,…

- ACUZATII INCREDIBILE DEZVALUIRI….O familie din Parpanita aduce acuzatii extrem de grave la adresa reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului care i-au trecut pragul casei si au efectuat un control! RAZBOI… O familie din satul Parpanita, care are doi copii luati in…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- In perioada februarie-martie, sunt organizate mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat, astazi, la instanța suprema, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…

- Nide Com Serv SRL, din judetul Dolj, a semnat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. DGASPC Constanta vrea sa construiasca imobile de tip familial si sa infiinteze noi centre zi si de recuperare. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad a inceput din aceasta saptamana distribuirea biletelor de transport interurban acordate persoanelor cu handicap. Potrivit prevederilor...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad a inceput din aceasta saptamana distribuirea biletelor de transport interurban acordate persoanelor cu handicap. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1)-(5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor…

- Amploarea pe care consumul de substanțe psihoactive a luat-o la Buzau a adunat autoritațile locale la aceeași masa. La intrunirea care a avut loc la Consiliul Județean Buzau au fost discutate masuri care ar trebui intreprinse la nivelul județului pentru a limita acest fenomen. Peste o suta de persoane…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica proiectul de lege prin care se impune o taxa pe sticle si borcane, prin care se incearca incurajarea reciclarii, taxa care va afecta, insa, gospodinele, deoarece pretul borcanelor se va tripla. La inceputul acestei luni, Ministerul Mediului a pus in dezbatere…

- Pentru cele 20 de femei care frecventeaza cursurile gratuite de calificare profesionala, organizate de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6, gasirea unui loc de munca și, implicit, obținerea independenței financiare, nu mai sunt obiective imposibil de atins. Incepand…

- Pe parcursul anului 2017, magazinele SocialXChange din Sectorul 6 au primit ca donații peste trei tone de alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice și electrocasnice. Bunurile au fost oferite de personae fizice sau juridice, dornice sa ajute, care au ințeles…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vrea ca 2018 sa fie un an al dialogului intre romani si maghiari. „Trecutul nu il putem imparti, dar macar sa ne gandim la viitor”, spune acesta. Declaratiile au fost facute intr-un interviu acordat, joi, Europa FM, in care Hunor a fost intrebat despre semnaturile date de…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș distribuie, incepand cu data de 1 februarie 2018, biletele de transport interurban acordate persoanelor cu handicap. Pentru a intra in posesia acestor bilete, persoanele cu handicap se vor prezenta la sediul DGASPC Maramureș de…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj inregistreaza in continuare un deficit de cadre medicale de specialitate. Institutia organizeaza din nou, in aceasta perioada, un concurs pentru ocuparea a noua posturi de medic generalist si de medic ...

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj a cumparat in luna decembrie a anului trecut o vila pe strada Petresti din Targu Jiu pentru a o transforma in adapost de tip familial. Imobilul a costat 590.000 de lei, dupa cum a declarat Laurentiu Diaconescu, directorul interimar al…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii, potrivit „Barometrului semestrial privind perspectivele pietei de munca”. 72% dintre cei peste 150 de oameni de afaceri chestionati…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad functioneaza in regim de avarie. Cel putin, asta sustine consilierul judetean Ioan Plaveti, care este reprezentantul Consiliului Judetean in cadrul DGASPC. In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arad, care a avut loc vineri,…

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș si Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș au organizat, luni, 22 ianuarie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor, ce a cuprins teme actuale importante din legislatia muncii,…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Magistratii de la Instanta suprema au audiat marti patru martori in dosarul in care Liviu Dragnea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre ale PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fosta sefa a creselor din cadrul Primariei Constanta, Cezara Popescu, s a reprofilat. Ea a participat la unul dintre examenele organizate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului si a devenit sefa locuintelor protejate din Negru Voda, asezamant aflat in subordinea DGASPC. Dupa…

- Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti , joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru dezbatere publica si adoptare. Citeste si: Liviu Pop s-a razgandit:…

- Pentru a veni in sprijinul nevoilor beneficiarilor din județul Arad, respectiv a persoanelor adulte cu handicap, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad reamintește ca evaluarea persoanelor cu dizabilitați care sunt nedeplasabile poate fi efectuata la domiciliu, astfel incat…

- Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidatii cu experienta în domeniul IT, în vânzari si retail, în domeniul economic si în cel al transporturilor, potrivit unei analize

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta va scoate din conturi 375.630,24 lei pentru construirea de case de tip familial si reabilitarea de cladiri in vederea deschiderii unor centre de zi de recuperare. Astfel, va fi organizata o procedura publica oentru atribuirea contractului…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Ofertele nu vor lipsi de pe piata muncii nici in 2018, domeniile in care se vor face cele mai multe angajari fiind domeniul tehnic, financiar bancar, industria automobilelor si cel energetic, apreciaza specialistii in recrutare, care ii vor invita la interviuri pe candidatii cu CV-uri personalizate…

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, impreuna cu Asociatia “Aura Ion”, organizeaza miercuri, 20 decembrie 2017, intre orele 11.00 – 13.00, la Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala “Conacul Golescu Grant”, evenimentul caritabil pentru copii denumit “Vision Optica…