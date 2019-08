Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Acțiune Civica Diaspora pentru Romania, asociație care organizeaza manifestația din 10 august, din Piața Victoriei.La intalnire au fost prezenți viceprimarul…

- Vizita la București a Sanctitații Sale Papa Francisc este la același nivel de securitate cu o vizita a președintelui Statelor Unite, din punctul de vedere al planului integrat de securitate, care este de cel mai ridicat grad. Vizita de trei zile a Papei Francisc vine la doua decenii dupa cea a Papei…