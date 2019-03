Stiri pe aceeasi tema

- Trei agenti de politie din cadrul I.PJ. Ilfov au fost retinuti pentru cercetari privind savarsirea infractiunii de luare de mita.Ieri, 28 februarie 2019, ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Anchete, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, pun, miercuri, in aplicare 19 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Sibiu, Ialomita si Arges, intr-un dosar privind…

- Doi lucratori de poliție ai Inspectoratului de Poliție al Județului Bacau sunt cercetați de procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, cu sprijinul ofițerilor de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacau, unul pentru luare de mita,…

- In bagajele unui cetatean grec care incerca sa intre in Romania prin punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, de la granita cu Bulgaria, au fost descoperite 12 kilograme de canabis, arata un comunicat al IPJ, transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, descoperirea a fost facuta marti de…

- Doi barbați din Suceava au fost reținuți in ajunul Revelionului pentru ca au amenințat și batut doi polițiști . Agresorii au fost duși in fața judecatorului pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. „La data de 29.08.2018, in jurul orei 16,45, ambii inculpati i-au adresat amenintari cu acte…

- Un individ periculos a fost incatusat de politisti dupa ce si-a batut mama cu salbaticie si a amenintat un politist cu moartea. Tanarul din localitatea Valea Leurzii se afla sub control judiciar dupa ce si-a batut mama si in trecut, iar femeia a sunat la Politie. Atunci, el a fost prezentat procurorilor…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

