Doi agenti de penitenciar din Tulcea, prinsi in flagrant cand luau mita, au fost retinuti pe baza de ordonanta, a anuntat vineri Directia Generala Anticoruptie (DGA).



"Joi, (...) ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Tulcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (...), au efectuat doua activitati de prindere in flagrant intr-un dosar penal in care existau suspiciuni de luare de mita in vederea introducerii in penitenciar de telefoane mobile si etnobotanice.…