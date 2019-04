”In data de 24 aprilie 2019, ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan a convocat o intalnire de lucru la sediul Direcției Generale Anticorupție, la care au participat directorul general adjunct, comisar-șef de poliție Octavian Melintescu și personalul D.G.A. prezent in unitate, in timpul careia au avut loc discuții specifice din domeniului de activitate. Ulterior, in spațiul public a aparut o inregistrare din timpul discuțiilor, sens in care conducerea Direcției Generale Anticorupție a dispus efectuarea de verificari pentru clarificarea situației de fapt și pentru identificarea persoanei…