DGA: Agent de poliţie cercetat în arest la domiciliu pentru luare de mită Un agent de politie este cercetat in stare de arest la domiciliu pentru 30 de zile pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si favorizarea faptuitorului.



"In fapt, in luna iulie 2019, s-a constituit dosar penal la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, urmare a unei sesizari a DGPMB, prin care se semnala faptul ca, in data de 26.06.2019, agentul de politie a oprit in trafic un autovehicul pentru verificari, constatand ca soferul acestuia nu detinea permis de conducere. Cu aceasta ocazie, conducatorul autovehiculului si celalalt pasager i-au remis politistului suma de…

Sursa articol: agerpres.ro

