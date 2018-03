Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%.

- Primaria Capitalei anunta ca traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%. "Avand in vedere ca ninge in continuare, operatorii de deszapezire actioneaza permanent…

- Ambros Martin a acceptat, se pare, oferta campioanei Romaniei și va fi din vara noul antrenor la CSM București. Cine va antrena insa in acest final de sezon? Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara la gruparea patronata de Primaria Capitalei a lui Ambros Martin, selecționerul Romaniei,…

- Sute de mii de romani, care si-au cumparat o locuinta in asa-zisele zone rezidentiale de langa Bucuresti, traiesc acum un cosmar, intretinut de noroaie si inundatii vesnice. În lipsa utilităţilor, a şcolilor şi a transportului public, oamenii se văd aruncaţi la capătul…

- In contextul vremii extreme din aceasta perioada, surse DC News au spus ca in Primaria Capitalei s-a discutat daca primarul general, Gabriela Firea, ar trebui sa anunțe sau nu suspendarea cursurilor in Capitala. In cele din urma, nu s-a luat decizia suspendarii cursurilor in București așa cum…

- Compania Municipala Agrement, una dintre cele 22 de societati nou infiintate de Primaria Capitalei, a atribuit direct, in doar cateva ore, doua contracte catre alte firme ale primariei cu ocazia targului de martisor „Bucuresti, Inima Ta“, starnind furia constructorilor, care acuza autoritatea de sfidarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Suntem in grafic cu toate pregatirile pentru Turneul Final UEFA 2020, nu exista intarzieri si colaboram indeaproape cu delegatiile UEFA care verifica desfasurarea actiunilor prevazute in program Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi la sediul Municiplaitatii…

- Administratia Fondului Imobiliar (AFI), aflata in subordinea Primariei Capitalei, a cerut organizatiei Open Knowledge, unde 12 voluntari indruma turistii de peste doi ani in Centrul de Informare Turistica, sa evacueze spatiul pe care il ocupa pe strada Lipscani, in Centrul Vechi. Primaria sustine…

- Lucrarile la pasajul de la Domnești "ar putea incepe in iunie-iulie" Pasajul de la Domnesti. Foto: Alex Lancuzov. Pasajul de la Domnești, în cea mai aglomerata intersecție de pe centura Capitalei pare a fi oglinda infrastructurii de transport din România. Despre podul de la Domneși…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Gabriela Firea a precizat public ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in partid in cazul in care PSD nu ii va susține proiectele. „PSD ii susține proiectele”, a declarat Adrian Dobre. Intrebat de ce Gabriela Firea a amenințat cu demisia inainte de CEx, Adrian Dobre s-a rezumat…

- Cine poate primi in mana suma de 5.00 de lei, in fiecare lunar. Este vorba despre un ajutor dat de primarie. Pentru a-l primi, este necesar sa te incadrezi in cateva reguli impuse. Iata despre ce este vorba. Primaria Capitalei a aprobat acordarea unui ajutor in valoare de 500 de lei lunar persoanelor…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- Bilete Tarom de la Timișoara spre Iași și Cluj-Napoca. Compania naționala aeriana TAROM a pus in vanzare miercuri, 28 februarie, biletele pe rutele Iași – Timișoara și Cluj Napoca – Timișoara. Aceste rute vor fi operate, din data de 1 aprilie 2018, cu aeronave ATR 42, informeaza boardingpass.ro. Orar…

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Gabriela Firea, Primarul Capitalei, a anunțat, marți, ca toate școlile și gradinițele din București raman inchise toata saptamana , instituția punand la dispoziția parinților care nu au cu cine lasa copiii acasa un numar de telefon. Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei.

- In noaptea de duminica spre luni, peste 500 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele Primariei Capitalei, informeaza Municipalitatea. Dintre acestea, cele mai multe au fost cazate in adapostul din Theodor Pallady. De asemenea, precizeaza Municipalitatea, pe tot parcursul noptii si luni dimineata,…

- Primaria Capitalei va amplasa un bust al luptatoarei anticomuniste Elisabeta Rizea, supranumita „Eroina de la Nucsoara”, in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6, potrivit unui proiect de hotarare propus de consilierii generali PNL si ...

- Discuția referitoare la salariul Cristinei Neagu a revenit in actualitate marți, cand jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit pe blogul personal ca cea mai buna handbalista a lumii ar incasa la CSM București cel mai mare salariu de bugetar din Romania . Libertatea a incercat sa obțina o confirmare…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Primaria Generala a remis un comunicat de presa in care sustine ca handbalista ramane de fapt cu un salariu net de 17.366 de euro dupa plata taxelor si impozitelor: "Ne exprimam uimirea ca un sportiv de talia Cristinei Neagu, care se afla in topul celor mai valoroase jucatoare de handbal din…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru, informeaza Romania TV.Am avut o intalnire…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de...

- „Am si declansat procedura de autorizare. Am depus, ieri, la Primaria Capitalei o solicitare de autorizare pentru un miting in 24 martie in fata Ministerului de Interne", a declarat Dumitru Coarna. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a adaugat…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Primaria Capitalei va cumpara 400 de autobuze noi, pentru fluidizarea traficului in Bucuresti, iar castigatorii licitatiei sunt turcii de la Otokar. Fiecare masina va costa 250.000 de euro fara...

- Procurorii cer ca Ludovic Orban sa fie condamnat la inchisoare executare. Asta dupa ce in prima instanța liderul PNL a fost achitat de judecatorii Inaltei Curți. Urmeaza ca Ludovic Orban sa aiba și el un cuvand de spus in termenul procesului, iar mai apoi judecatorii sa ia o decizie. Potrivit…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Euro Construct Trading '98, detinuta de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, ce depasesc peste 371 milioane de lei. Desi compania a avut profit in fiecare an - incheind 2016 cu afaceri de 256,6 milioane lei si un castig net de 15,9 milioane…

- "Cu mijloace administrative, atat eu ca primar general, cat si colegii din Consiliul General ne aducem o contributie si incercam sa ii rasplatim pe membrii comunitatii evreiesti de la Bucuresti, care sunt personalitati marcante ale cetatii. Asa cum stiti, cladirea de pe Lipscani in care se va amenaja…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunța construcția a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an. Primul proiect La Strada din Romania a fost inaugurat in Popești Leordeni, in luna decembrie…

- Ziarul Libertatea va arata cum se recicleaza deseurile din sticla, plastic si hartie in prezent si cati bani se pot castiga din aceasta industrie care transforma gunoiul in bogatie. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul sa recicleze mare parte din deseurile produse.…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, 27 de șoferi au fost amendați in ultima perioada doar in zona Spitalului Județean. „Astfel, spre exemplu, polițiștii locali s-au deplasat pe str. Dr. I. Mureșan unde s-a semnalat faptul ca in fața Spitalului Județean Timișoara mai…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- Un numar de 5 autobuze RATB vor merge catre Tulcea. Decizia a fost votata astazi de consilierii generali in cadrul ședinței ordinare, la propunerea primarului Gabriela Firea. „Am primit o solicitare din partea domnului primar și din partea Asociației municipiilor de a ne alatura altor primarii țara…

- Primaria Capitalei anunta, inca o regula, pe care taximetristii ar trebui sa o respecte - sa aiba masini dotate cu POS-uri. Cand sunt intrebati, soferii de taxi spun ca sunt de acord, dar la fel au reactionat si la ideea ca municipalitatea sa aiba dispecerat, dar si aplicatie de taximetrie.

- Impact Hub Bucharest si Samsung Romania anunta deschiderea oficiala a Makerspace-ului Changeneers, unde dezvoltatorii de aplicatii mobile isi pot testa ideile sau prototipurile direct pe echipamente Samsung.

- Va rugam sa ne spuneți daca va crește sau nu prețul gigacaloriei și, implicit, cheltuielile cu incalzirea, in aceasta iarna. Am citit și am vazut la televizor tot felul de pareri. Care-i adevarul? (Ion Piscoci, București) RASPUNS: Un proiect privind majorarea cu peste 30% a tarifelor de transport si…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Soția unuia dintre cei mai mari susținatori #rezist a fost co-prezentator al spectacolului de Anul Nou din Piața George Enescu din București, spectacol finanțat de Primaria Capitalei cu 500.000 de euro.

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Zona Expozitiei din Bucuresti, situata in apropierea Casei Presei, a devenit anul acesta un nou pol de dezvoltare imobiliara, dupa ce mai multi investitori au anuntat ca vor sa ridice proiecte rezidentiale. Printre acestia, se numara oamenii de afaceri Gheorghe Iaciu (Impact), George Copos, Dan Sucu,…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei pentru Buget Finante din Camera Deputatilor, anunta adoptarea primei initiative legislative a opozitiei de catre Parlamentul Romaniei. Este vorba despre proiectul initiat chiar de deputatul…

- Dupa ce Primaria Capitalei a anuntat ca va avea loc o modificare in ceea ce priveste regulamentul de taximetrie din Bucuresti, sute de transportatori au anuntat ca vor iesi sa protesteze miercuri in Piata Victoriei.