Stiri pe aceeasi tema

- ''Prima Casa'' se transforma radical, la zece ani de la lansare. Doar cei care au venituri nete de pana la 4.500 de lei vor mai putea lua un imprumut, prin programul statului. In plus, familiile numeroase vor avea si o reducere la dobanda. În schimb, noul program prevede că…

- "Prima Casa" se schimba radical! De la denumire pana la conditiile de creditare- programul va avea un caracter social. Doar cei cu venituri mici vor mai putea lua un astfel de imprumut. Optiunile cumparatorilor vor fi insa limitate, doar garsoniere sau apartamente mici pentru a se incadra in suma garantata…

- Beneficiarii programului "O familie, o casa" nu vor putea avea un venit net lunar individual sau impreuna cu sotul/sotia mai mare de 4.500 de lei iar pretul de achizitie a locuintei este de maximum 70.000 de euro, potrivit unui proiect de...

- O ursoaica cu trei pui care coborau frecvent printre turiștii care ajungeau la Lacul Sfanta Ana au fost relocați in rezervația de urși din Zarnești. Relocarea urșilor a fost decisa de Ministerul Mediului, dupa ce aceștia s-au obisnuit sa coboare in fiecare zi printre turistii de la Lacul Sfanta Ana,…

- Martuica a insistat asupra programului national de oncologie, precizand ca lipsa medicilor oncologi e o chestiune de resursa umana: „De-a lungul timpului, am avut medici oncologi care au venit, dar au prins perioadele de salariu cand un medic primar lua 2000 lei. Nu mai este cazul, de aceea…

- Sute de pacienti din Balasan, un sat component al Bailestiului, au ajuns in situatia de a fi consultati in strada de medicul de familie. Acest lucru se intampla de aproximativ o luna, de cand medicul a fost nevoit sa evacueze spatiul in care isi desfasura activitatea si care se afla intr-o gradinita.…

- Numarul de locuințe noi puse la bataie de catre dezvoltatori in Cluj-Napoca a scazut cu peste 6% in primavara, in condițiile in care cererea pentru apartamente in “capitala Transilvaniei” s-a marit cu 7%.

- 'A fost o discutie si saptamana trecuta la Banca Nationala a Romaniei pentru schimbarea programului Prima Casa. S-a discutat si acolo si o sa avem o concluzie finala, zic eu, curand, pentru ca aceasta noua formula a Programului Prima Casa, respectiv O casa, o familie, este mult mai buna si atractiva',…