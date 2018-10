Dezvoltarea socio-emoţională a copilului între 3-5 ani Te rog sa tii cont de faptul ca fiecare copil este diferit. Un copil are anumite abilitati sau talente, in timp ce alt copil are alte capacitati in alte domenii. De asemenea, daca puiul tau are nevoi speciale, acest ghid s-ar putea sa nu fie relevant pentru el. Nu uita, este pur si simplu un ghid, scrie icanteachmychild.com. Inainte de a incepe: nu uita ca un copil invata prin joaca, explorand, cercetand, experimentand. Nu memorizand si nici impunandu-i lucruri sau fortandu-l. Retine: Abilitatile sociale sunt la fel de importante ca cele fizice si ca cele de gandire! Limbajul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

