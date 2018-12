Dezvoltarea emoţională a copilului de doi ani Schimbarile dese si bruste de dispozitie ale copilului de doi ani sunt normale si fac parte din cresterea si dezvoltarea lui. Un minut in urma era fericit, zambitor si cel mai vesel copil din lume, iar in minutele urmatoare este suparat sau se transforma intr-un mic scandalagiu si te intrebi serios "oare cine ti-a schimbat copilul? Pentru ca nu-l mai recunosti!" Iata ce este bine sa stii despre dezvoltarea emotional a copilului la doi ani. La aceasta varsta copilul isi doreste sa exploreze, sa vada totul, sa afle si sa se aventureze, de aceea, in majoritatea timpului va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

