Dezvoltarea economica la care a ajuns lumea in 2018 este amenintata serios de un razboi comercial

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai solida crestere de dupa 2011, gratie relansarii comertului si investitiilor, a anuntat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care a avertizat insa ca un razboi comercial ar putea anula progresele inregistrate…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința extraordinara de vineri un proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare intre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava. Obiectul acordului il reprezinta inițierea,…

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- UE îsi doreste sa evite escaladarea unui razboi comercial cu SUA, însa este pregatita sa riposteze si sa adopte contramasuri, în cazul în care SUA implementeaza planurile tarifare anuntate de Donald Trump, a afirmat, joi,

- OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), fondata in 1961, are ca scop principal stimularea progresului economic prin facilitarea schimburilor si a comertului, prin implementarea unor serii de politici publice (in domeniul omonim) de-a gata. Despre OECD ca orientare sau…

- Nimeni nu are de castigat de pe urma unui razboi comercial, iar impactul macroeconomic al tarifelor vamale anuntate de SUA va fi semnificativ daca si alte state raspund cu impunerea propriilor tarife, a afirmat Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International (FMI), transmite…

- Problema capacitatii excedentare de productie a otelului trebuie tratata intr-un forum global, pentru a evita escaladarea disputelor comerciale, a afirmat marti seful Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Angel Gurria, ca reactie la planurile presedintelui american Donald Trump…

- Comisia Europeana a lansat un apel in vederea exprimarii interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite.Candidatii selectati…

- Presedintele american Donald Trump a salutat marti 'progrese posibile' in dosarul nord-coreean dupa ce Seulul a anuntat ca Phenianul a evocat o posibila denuclearizare daca securitatea regimului va fi garantata, relateaza AFP. 'Progrese posibile in discutiile cu Coreea de Nord',…

- SUA va taxa, de saptamna aceasta, importurile de otel si aluminiu cu 25%, respectiv 10%, o decizie luata de catre presedintele Donald Trump dupa mai bine de 24 de ore in care consilerii sai au incercat fara succes sa il convinga impotriva adoptarii acesteia. Hotararea a cauzat reactii dure din UE,…

- Roberto Azevedo, directorul general al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), si-a exprimat ingrijorarea fata de planul presedintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, transmite Reuters.

- Daniela Lulache, fost director general al producatorului de energie Nuclearelectrica, a fost numita Head of policy and coordination la Agentia pentru Energie Nucleara (NEA) a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit unei decizii a premierului.

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, va indeplini atributii de politica externa si a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, i-a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care ii cere sa ia in calcul initierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE, pentru Romania, in cazul unor noi atacuri asupra…

- Premierul Viorica Dancila a discutat luni, la sediul Guvernului, timp de aproximativ o ora cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Planurile noului Executiv și problema eliminarii vizelor pentru cetațenii romani care calatoresc peste Ocean s-au numarat printre temele abordate. Cei doi oficiali…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca discutia pe care a avut-o cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost una „foarte buna”, in care a ridicat probleme precum aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), despre vize, dar si despre mentinerea a 2% din PIB de catre…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Liberalul a declarat ca "vestea buna este ca avem o susținere puternica din partea oficialului". "Astazi am avut privilegiul, intr-o audiența privata, sa discut cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, despre aderarea Romaniei la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica,…

- Senzațiile auditive, vizuale, gustative, olfactive și cutanate reprezinta baza dezvoltarii cognitive a copilului, fiind surse de cunoaștere a lumii. Prin intermediul lor, bebelușul primește informații despre însușirile obiectelor și fenomenelor cu care acesta vine în contact. Pe baza…

- Legea antipropaganda, aprobata de Parlament in decembrie 2017, insa respinsa de Igor Dodon de doua ori, ar fi "un act deschis de discriminare a mass-mediei ruse" și "un atac anti-rus din partea majoritații parlamentare din Moldova", a declarat Alexander Lukashevich, reprezentatul permanent al Federației…

- Inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mureș, ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, urmeaza sa fie votata, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional, proiectul fiind adoptat deja de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant din Senat…

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), se arata intr-o analiza a Asociației Promo-LEX.

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea lui Florin Vodita din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului si pentru incetarea calitatii acestuia de conducator al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a discutat astazi, 19 ianuarie 2018, la Palatul Victoria, cu o delegație a American Jewish Committee (AJC), condusa de președintele acestei organizații, David Harris, despre relația Romaniei cu Statele Unite, inclusiv cooperarea in cadrul NATO, relația cu…

- Meseria este bratara de aur, spune o vorba din popor. Dar oare trebuie sa muncim mai mult ca sa ne mearga mai bine? Noile date publicate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) arata ca raspunsul la aceasta intrebare este „nu”, scrie Revista CARIERE. 0 …

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Administratia examineaza…

- Armata americana se pregateste „foarte serios” de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga în situatia ca aceste pregatiri sa fie puse în practica, relateaza AFP. „Administratia examineaza…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem la limita. Chiar imi…

- Presedintele din Filipine, Rodrigo Duterte, a fost numit „Persoana Anului anului 2017” de catre Organizația de Raportare a Criminalitații Organizate și Corupției (OCCRP), premiu acordat anual persoanei care promoveaza cel mai mult crima organizata in lume. Duterte a lansat o campanie violenta impotriva…

- Una dintre cele mai vechi si conservatoare institutii din lume ar putea schimba definitiv statele si economia moderna. Papa Francisc are un scop ambitios: sa reformeze economia globala, astfel incat aceasta sa serveasca si celor mai vulnerabili. Viziunea sa despre o noua „economie sociala” este una…

- Intr-un interviu acordat Ziare.com privind perspectivele anului 2018, Iulian Fota remarca, printre altele, faptul ca "se schimba ecuatia EST-VEST in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci si China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea…

- Unul dintre aceste motive consta in faptul ca exista din ce in ce mai multi varstnici, iar povara pusa pe umerii tinerilor care trebuie sa sustina pensionarii este din ce in ce mai mare. Asa ca, imbatranirea populatiei sta la baza acestui aspect. In acest context, se pare ca varsta medie de…

- Consiliul Investitorilor Straini a transmis presei un punct de vedere foarte dur legat de ultimele decizii politice din Romania. Investitorii straini considera ca sunt incalcate elemente si principii fundamentale pentru o tara moderna. De asemenea, in opinia lor, deciziile politicului vor slabi statul…

- Un proiect UDMR privind inființarea Liceului Romano-Catolic din Tirgu-Mureș, la vot in Parlament. Deputatul PMP Robert Turcescu, membru in comisia de invațamant, acuza faptul ca ”trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi”, prin adoptarea proiectului UDMR, in schimbul susținerii la votul final, la Senat,…