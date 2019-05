Dezvoltarea creativității copiilor discutată pe larg la Conferința NextGen Ii invața sa faca asocieri și sa socializeze. Le dezvolta empatia, ii invața sa caute singuri soluții, sa iși foloseasca imaginația și sa iși dezvolte gandirea critica. Pentru a ințelege mai bine importanța acestui subiect, cei de la International School of Oradea organizeaza pe 25 mai 2019, incepand cu ora 09:00, la Hotel DoubleTree by Hilton Oradea ‘’Conferința NextGen’’, avand ca partener educațional Palatul Copiilor din Oradea. Tematicile abordate in cadrul acestei conferințe sunt: Cum readucem magia poveștilor in viața copiilor nativi digitali? Creativitatea copiilor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

