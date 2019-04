Stiri pe aceeasi tema

- PSD are pata pusa pe romanii din Diaspora Ca PSD ține Romania in subdezvoltare, nu mai e nicio surpriza pentru nimeni, cum nu e nicio surpriza ca acest lucru a pus Romania pe primul loc in topul migrației din motive economice. Doar in 2017, primul an al guvernarii PSD-ALDE, au parasit Romania 219.327…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, si ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, au semnat, marți, un protocol de colaborare intre cele doua ministere, dedicat programului de tabere ARC.,,Lansarea unei noi ediții a programului taberelor ARC pentru copiii și tinerii ...

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat luni ca sustine decizia Guvernului legata de mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, cu respectarea Constitutiei, precizand ca deocamdata...

- Politicile pentru diaspora, schimbul de bune practici și creșterea gradului de coeziune a politicilor privind țarile cu diaspora numeroasa au fost temele de pe agenda reuniunii informale la nivel ministerial organizate astazi, 18 martie a.c., de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat…

- 100 de biblioteci din Republica Moldova vor fi modernizate și vor primi carti cu sprijinul Romaniei. Declaratia a fost facuta de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, in cadrul unei intalniri cu prim-ministrul Pavel Filip.

- Relațiile bilaterale stranse și proiectele comune au fost discutate astazi de prim-ministrul Pavel Filip și ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Premierul a spus ca aceasta intalnire are loc intr-o zi simbolica, cand sarbatorim cu toții Marțișorul.

- Cei șapte romani exploatati prin munca pe o proprietate din Oldham, Marea Britanie, au fost eliberați de poliție. Aceștia erau "controlati si exploatati" de doua persoane de asemenea romani. In urma raidului desfașurat joi dimineata, victimele au fost eliberate și se afla sub protectia si supravegherea…

- Brexit, comunitatea romaneasca din Marea Britanie si o mai buna informare a acesteia cu privire la acest subiect, precum si evenimentele organizate de Romania pe durata Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene au fost discutate, miercuri, de ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia…