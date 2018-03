Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul vrancean organizeaza in luna martie trei sesiuni de indrumare si asistenta fiscala pentru a prezenta noutatile si modificarile intervenite in legislatia fiscala. Cele trei evenimente vor avea loc joi, 22 martie, incepand cu ora 10.00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica lista posturilor vacante, valabila la data de 13 martie a.c. Astfel, in Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni sunt scoase la concurs 426 de locuri de munca, in diferite domenii. Cele mai multe sunt disponibile in Alba Iulia.…

- Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza proiectul „Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”, ID 105903. Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea…

- Turul Ciclist al Romaniei 2018. Startul, pe 18 septembrie, la Alba Iulia. Turul Ciclist al Romaniei, reluat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va avea la startul sau, programat in 18 septembrie la Alba Iulia, peste 120 de sportivi, anunta presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta anunta inceperea recrutarii grupului tinta pentru cursurile gratuite de competente antreprenoriale organizate in cadrul proiectului “START - UP AS – Antreprenor de succes in Regiunea Sud - Est”, implementat de Institutul pentru Dezvoltarea…

- Un autobuz de calatori nou-nouț marca Guleryuz Cobra GD 272 LF, de culoare gri, se afla de cateva zile in probe de circulație pe strazile municipiului Alba Iulia. Este vorba despre un autobuz cu motor Mercedes fabricat anul trecut, avand o capacitate de 28 de locuri pe scaune, 68 de locuri in picioare…

- Proiectul ce vizeaza dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 750 de persoane fizice din Regiunea Centru a fost lansat oficial ieri la Brașov. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU/82/3/7/105-275), Axa prioritara 3, locuri de…

- Agenția de Dezvoltare Durabila a Județului Brașov (ADDJB), in parteneriat cu Universitatea Spiru Haret (USH), deruleaza, in baza contractului de finanțare POCU/82/3.7/104254 din 12.01.2018, proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operational Capital…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- Elevi din Alba Iulia s-au clasat pe primele locuri la concursul național de ”Cultura și Spiritualitate Romaneasca”, etapa județeana, ce s-a desfașurat in 24 februarie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Alba, concursul a fost unul interdisciplinar – literatura romana și religie –, iar elevi de…

- Cu acest prilej, vor fi oferite informații detaliate despre modalitățile de înscriere și participare la activitățile proiectului, etapele de parcurs, condițiile de eligibilitate și de accesare a subvenției nerambursabile pentru înființarea afacerii. Obiectivul general al…

- Cartea fenomen a Mariei Mazilu ”Framantarile unui pisoi salvat” va fi lansata și la Alba Iulia. Intalnirea autoarei cu publicul e programata in inima Cetații Alba Carolina pe 27 februarie 2018, la Cafeneaua Framm’s, la ora 18.30. Cartea cu care Maria Mazilu vine sa cucereasca cititorii din Alba Iulia…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- Firma lui Sebastian Ghița face afaceri cu Guvernul din Serbia, țara in care s-a refugiat pe motiv ca ar fi persecutat politic. Teamnet, compania inființata de omul de afaceri, a incheiat un contract cu Ministerul de Finanțe de la Belgrad, cu o saptamana inainte ca Ghița sa fie arestat. Valoarea acestuia…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania a lansat un nou proiect finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Este vorba despre Viitor PLUS – antreprenori pentru dezvoltare! „Obiectivul general al proiectului este…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a facut publica lista posturilor vacante, scoase la concurs de catre angajatori din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj, Cugir și Campeni. Este vorba despre 434 de locuri de munca in diferite domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori de munca cu experienta in domeniul relatiilor…

- Comunicat de presa 20 Februarie 2018 Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia participa activ la consolidarea activitaților de reducere a numarului de persoanelor aflate in risc de saracie și excluziune sociala atat la nivel local cat și regional și național. Creșterea accesului pe piața forței de munca…

- Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, încurajarea antreprenoriatului și ocupării pe cont…

- Uniunea Naționala a Tuturor Studenților din România (UNSR), împreuna cu partenerii Asociația pentru sprijin în dezvoltarea economiei sociale-incluziune, responsabilitate, cooperatista, antreprenoriat social (IRCAS) și Asociația „Centrul de Formare si Documentare pentru Integrare…

- Peste 300 de persoane consiliate și informate, cel puțin 300 de planuri de afaceri inovatoare, 80 de noi intreprinderi inființate, monitorizate și consiliate, cel puțin 160 de noi locuri de munca. Acestea sunt cifrele esențiale ale proiectului ”Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua programul de informare a firmelor privind modificarile legislative, organizand un curs cu cei de la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș. Actiunea are loc in data de 23 februarie, cu incepere de…

- Dalema West SRL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Asociația Excelența Apulum, Tell-US Consulting SRL, Asociația Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia, Jam Business SRL și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, are onoarea de a va invita sa participati…

- Rusia isi va relua reteta care a functionat in 2016 - conturi false pe retele de socializare, campanii de dezinformare, pirataj - cu scopul de a influenta alegerile parlamentare americane din noiembrie, a avertizat seful serviciilor americane de informatii Dan Coats, relateaza AFP.Audiat marti…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba organizeaza joi, 15 februarie, o intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la impozitarea veniturilor microintreprinderilor si servicii oferite de ANAF – SPV persoane fizice si juridice. Intalnirea va avea…

- Programul nuclear nord-coreean reprezinta o amenintare existentiala pentru SUA, a avertizat marti directorul Serviciilor de informatii interne americane, Dan Coats, in timpul unei audieri in Congresul Statelor Unite, relateaza AFP si Reuters. ''Trebuie sa constientizam faptul ca…

- Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Asociatia Oamenilor de Afaceri Arges si Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala au lansat implementarea proiectului “Start Antreprenoriat!” (POCU/82/3/7/106495), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener și Universitatea de Vest din Timișoara, partener coordonator, anunța inceperea Proiectului „Start Smart – stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din regiunea de vest”. Obiectivul general al acestuia…

- Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți", Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană",…

- Capitanul nejucator al Canadei, Sylvain Bruneau, a declarat, miercuri, ca este incantat de primirea de la Cluj-Napoca, el subliniind ca obiectivul echipei sale este sa lupte pentru fiecare punct in intalnirea cu Romania din Cupa Federatiei."Totul este foarte impresionant la Cluj, arena, suprafata…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 februarie 2018. Sunt vacante 304 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (208 posturi) – 0258 831 137 Tehnician…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al Serviciului Roman de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, precizand ca "este in interesul tuturor" sa fie clarificate anumite…

- Un numar de 36 de tabere mobile pentru sinistrați ar trebui sa fie construite in Romania pana in anul 2020, cu facilitați de cazare și hranire pentru a gestiona eventuale mișcari necontrolate ale populației, deși nu exista in prezent informații despre iminența producerii unor astfel de evenimente. Prim-adjunctul…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii l-ai identificat si pe un tanar de 23 de ani, din comuna Adamus, judetul Mures, ca banuit de comiterea unei tentative de furt. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, tanarul ar fi patruns,prin efractie, intr-un autoturism parcat pe strada Traian din Alba Iulia,…

- Ministrii de Interne ai statelor membre UE s-au reunit joi la Sofia pentru a discuta din nou despre reforma sistemului europan al azilului, proiect blocat in continuare de disensiuni profunde pe tema cotelor de primire a refugiatilor, relateaza AFP. Intalnirea este prima organizata de catre presedintia…

- Intr-un mesaj publicat in noiembrie pe platforma de social media WeChat, un internaut identificat doar cu prenumele Cao a spus ca institutiile financiare si dezvoltatorii imobiliari au avut o intalnire privata la sediul China Securities Regulatory Commission (CSRC). Postarea a dus la perturbarea bursei,…

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit News.ro. Teodorescu a facut aceste declaratii dupa o intalnire cu liderul…

- Proiectul ADRA ”Start la antreprenoriat” din regiunea Sud-Vest a Romaniei a primit aprobare pentru finanțare europeana nerambursabila din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Proiectul ”Start la antreprenoriat” – proiect cofinanțat din Programul Operațional…

- Pentru persoanele neinițiate: formal, criza politica din România a fost declanșata de un scandal de pedofilie. La începutul lunii ianuarie, a fost arestat un polițist care, acum cinci ani, a violat o fetița de șapte ani. Ministrul Afacerilor Interne al României, Carmen Dan,…

- Anemona Niculescu a facut parte din trupa ASIA, de care s-a despartit, insa, in 2003. La scurt timp, artista s-a angajat la Teatrul National unde l-a cunoscut pe Alexandru Papadopol. Intalnirea cu tanara a avut loc in casa lui Nae Caramfil, prieten comun al celor doi. A

- Centrul Militar Judetean Galati anunta ca Ministerul Apararii Nationale organizeaza concurs de admitere in anul 2018 la profilul matematica-fizica la patru colegii militare nationale. Astfel, concursurile vor avea loc la urmatoarele institutii militare de invatamant liceal: Colegiul National Militar…

- Locuri de munca la o fabrica din Alba Iulia: – responsabil vanzari – responsabil personal/dezvoltare umana – responsabil producție Cerințe: studii medii/superioare, experiența medie (constituie un avantaj), program 8h/zi – mecanic – electrician Cerințe: studii de specialitate, experiența medie (constituie…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 9 ianuarie 2018. Sunt disponibile 130 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (72 de posturi) – 0258 831…

- La inceput de week-end, Vitality sport & wellness va așteapta la cel mai nou și modern centru din județul nostru. O echipa tanara și orientata pe calitatea serviciilor va sta la dispoziție. Marea deschidere va avea loc vineri, incepand cu ora 10:00, pe strada Petre Ispirescu, nr 63, Pitești. Centrul…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Pentru ca sfarsitul de an sa fie unul fericit, lipsit de evenimente negative, pentru obiectivele in care se vor organiza activitati specifice Revelionului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'HOREA' al judetului Mures reaminteste principalele reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie sa…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 27 decembrie. Sunt disponibile 137 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Asistent medical…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, marti, ca stadionul care urmeaza a fi construit in baza sportiva din Soseaua Stefan cel Mare va fi acoperit si va avea 25.000 de locuri."Obiectivul nostru in acest an a fost sa dam romanilor si suporterilor echipei Dinamo un stadion care…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…