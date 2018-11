Fifor-Dragnea, scrisoare: Mesaj-cheie

”Constat cu mâhnire că apetenţa unora pentru minciună nu are limită şi foamea de putere îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-şi atinge scopurile. Ca să fie clar pentru toată lumea: am mai spus şi repet... nu am semnat nicio scrisoare împotriva preşedintelui Dragnea şi nu am participat la nicio întâlnire secretă unde… [citeste mai departe]