- Adrian Alexandrov a scris pe Facebook ca se simte invincibil și a postat o fotografie in care iși ține bebelușul in brațe. Solicitarea Elenei Udrea de schimbare a masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsa de judecator. Potrivit…

- Termenul pentru apelul declarat de Elena Udrea la masura arestului preventiv din Costa Rica a fost stabilit de judecatori pentru data de 2 noiembrie, a declarat avocatul fostului ministru, Veronel Radulescu."A fost stabilit (recursul -n.r.) pe 2 noiembrie, dar se fac demersuri pentru a se…

- La opt zile dupa ce au ajuns intr-o inchisoare pentru femei din Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest. Fostul ministru al Dezvoltarii și fosta șefa a DIICOT urmeaza sa fie primite in audiența la un judecator saptamana viitoare care va decide soarta celor doua.…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate de Interpol, in urma cu mai puțin de 24 de ore pe strazile din Costa Rica. UPDATE: Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, in timp ce va fi efectuata procedura de extradare in Romania, a declarat seful Interpol Costa…

- Seful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anuntat joi ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in acest moment in arest preventiv pentru doua luni in centrul penal Vilma Curling in asteptarea procesului de extradare. "De obicei, odata ce efectuam arestarea, guvernul care o cere are doua…

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta doua luni in arest preventiv, perioada in care autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor, transmite Digi24.ro. Extradarea nu e impiedicata de faptul ca Elena Udrea are un copil nascut in Costa Rica, a declarat seful Interpol Costa Rica.Udrea si Bica au depus…

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, in timp ce va fi efectuata procedura de extradare in Romania, a decis o instanta judiciara, conform site-urilor de stiri CRhoy.com si AmeliaRueda.com. Biroul pentru consultanta tehnica si Relatii internationale al Parchetului…

- Autoritațile din Costa Rica au decis ca Elena Udrea și Alina Bica sa fie arestate preventiv timp de doua luni. In aceasta perioada, autoritațile romane trebuie sa faca rost de cererea de extradare.