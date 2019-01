Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a vorbit, la Digi24, despre influența pe care o avea Elena Udrea, condamnata definitiv pentru fapte de corupție, dar in cazul careia ICCJ a decis suspendarea executarii pedepsei. El spune ca nu a observat lucruri care sa-i dea de banuit in privința unor fapte…

- Fostul ministru Daniel Funeriu, cel care a sustinut intotdeauna ca nu doreste sa se dezica de perioada Guvernului Boc si de oamenii care i-au colaboratori pentru ca "nu tranzactioneaza loialitati", a oferit un prim interviu la o televiziune centrala dupa mai bine de patru ani. Funeriu a vorbit, intr-un…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a povestit intr-o intervenție telefonica despre condițiile din inchisoarea din Costa Rica și cum au fost lunile petrecute dupa gratii. Udrea spune ca cel mai dificil a fost fostul ca știa c are fetița acasa și ca atunci cand a vazut-o, ieri, pe micuța aceasta…

- PROCES…Curtea de Apel Iasi a judecat, zilele trecute, primul termen in apelul formulat in dosarul in care trei medici vasluieni, din cadrul sectiei de Obstetrica – Ginecologie a Spitalului Judetean Vaslui, au fost condamnati, in prima instanta, pentru fapte de coruptie. La primul termen sedinta a fost…

- Magistratii Tribunalului Vaslui au decis eliberarea conditionata a fostului ministru de Interne, Gabriel Berca, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie. Decizia Tribunalului Vaslui este una definitiva. ‘In baza articolului 425 indice 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) Cod de procedura…

- Codrin Ștefanescu a marturisit, in direct, la Romania TV, ca mulți s-au retras din Costa Rica dupa ce au aflat ce funcții au avut Elena Udrea și Alina Bica in Romania. ''Am ințeles ca avocații au spus ca nici daca cer ele acum extradarea, nu se mai poate. Nu ințeleg nici eu ce se intampla…

- Cotidianul Le Monde scrie ca patronul clubului AS Monaco, rusul Dimitri Ribolovlev, a fost retinut, marti, la cererea unui judecator din Principat, fiind banuit de coruptie, trafic de influenta si complicitate la aceste fapte

- Cotidianul „Le Monde“ scrie ca patronul lui AS Monaco, rusul Dimitri Ribolovlev, a fost retinut, marti, la cererea unui judecator din Principat, fiind banuit de coruptie, trafic de influenta si complicitate la aceste fapte.