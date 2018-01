Stiri pe aceeasi tema

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- In ultima vreme, Elena Udrea a lasat impresia ca traieste a doua tinerete, gratie relatiei pe care o are cu Adrian Alexandrov. Totusi, chiar daca si-a luat inima in dinti si i-a oferit inelul de logodna blondinei, barbatul se confrunta cu o mare dilema. Acesta are retineri atunci cand vine vorba de…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Actrita Jessica Falkholt a incetat din viata, azi, pe patul de spital. Familia ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau in viata, dupa ce vedeta a intrat in coma, ca urmare a teribilului accident produs a doua zi dupa Craciun.

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Cristina Manea, tanara din Pitesti care a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer chiar in ziua in care a nascut, a murit. Din pacate, mobilizarea oamenilor nu a ajutat-o si boala a rapus-o.

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- O fetita de doar un an si 11 luni din Mures a murit in noapte de Revelion in bratele mamei, dupa ce fratele tatalui i-a sucit gatul ca la pui. Drama s-a petrecut in satul Chinari, fara...

- TRAGEDIE in familia sefei DNA! A MURIT tatal sefei DNA, Laura Codruta Kovesi! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace …. Ioan Lascu, tatal șefei DNA Laura Codruta Kovesi, s-a stins din viața la Targu-Mureș, acolo unde era internat de mai multe zile in spital. Magistratul medieșean avea 70 ani, scrie b1.ro.

- RASTURNARE DE SITUATIE in cazul crimei de la metrou. Magdalena Serban a facut dezvaluiri uluitoare Magdalena Serban se afla in arest preventiv in urma deciziei Curtii de Apel Bucuresti. In timpul procesului, acuzata a prezentat o serie de documente care ar putea schimba decizia judecatorilor in acest…

- In aceasta dimineața, fratele fostei PRM-iste Ancuța Carcu a fost implicat intr-un grav accident rutier. Autoturismul pe care il conducea a cazut de pe o șosea suspendata, dupa ce șoferul nu a adaptat viteza intr-un sens giratoriu.

- Neculai Popa, un vrancean din Nistorești, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Anglia. „Am vorbit cu fratele lui, a facut apel și la noi sa-i dam o mana de ajutor. Din cate am ințeles, a fost gasit mort in camera de hotel in care locuia, iar moartea lui este considerata suspecta. Era plecat…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- O vedeta TV indragita de o multime de persoane a fost gasita fara suflare in curtea vilei bunicului sau. Maria Politova, rusoaica care a participat la reality show-ul „Dom-2” a fost gasita moarta, inghetata, in curtea vilei luxoase a bunicului sau, dintr-o suburbie a Moscovei, scrie wowbiz.ro Tanara…

- Marea doamna a muzicii populare romanești Maria Ciobanu a avut un frate geaman. Acesta a murit la varsta de numai cinci ani. Maria Ciobanu, despre care al carei prim soț au ieșit la iveala amanunte șocante , este considerata cea mai mare cantareața de muzica populara din Romania. Maria Ciobanu, care…

- La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, Stefan Banica Junior si Lavinia Pirva au trecut prin momente delicate. Fratele artistei a trait recent clipe dureroase. Potrivit unor amici din anturajul lui Adi Pirva, el a avut probleme serioase in timpul mariajului, astfel incat, in urma cu ceva timp…

- REGELE MIHAI A MURIT. Regele Mihai a încetat din viata, decesul fiind pronuntat, informeaza Casa Regala, la ora 13, ora României, în Elvetia. Regele era într-o stare grava de mai mult timp.

- "Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viata astazi, 5 decembrie 2017, ora 13, la resedinta privata din Elvetia. La capataiul regelui a stat pana in ultima clipa Alteta sa regala, Principesa Maria", a precizat Familia regala a Romaniei, intr-un comunicat de presa.

- Ivan Chermayeff, un graphic designer care a creat câteva dintre cele mai recunoscute logouri, inclusiv pentru Showtime, HarperCollins, Pan Am, a murit sâmbata, la vârsta de 85 de ani, în locuința lui din Manhattan. Familia barbatului a confirmat vestea morții. …

- Oana Zavoranu a trecut prin momente de durere. Mama lui Alex s-a stins din viata, dar a preferat sa nu spuna nimanui tristetea cu care se confruntau amandoi. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei ei a facut aceasta clinica medicala.

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu va fi depus, vineri, in foaierul Salii Savoy a Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, iar sambata, la capela Manastirii Cernica. Aproximativ o suta de oameni se afla la sediul Teatrului de Revista ”Constantin Tanase” ca sa-i aduca un omagiu actritei Stela Popescu,…

- A murit Stela Popescu!A Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca la 15:32 a fost apelul la 112 doua ambulante de la Floreasca si au ajuns in 8 minute acasa la Stela Popescu. Medicii au constatat ca nu mai pot face nimic si au anuntat politistii. Doctorii de pe ambulanta au constat ca decesul s-a…

- Un ploieștean și-a pierdut viața in inundațiile de saptamana trecuta din Grecia, dupa ce mașina in care se afla in mers pe un pod a fost prinsa de viitura! Acesta se mai afla in mașina cu alți doi cetațeni danezi, care se pare ca au supraviețuit. Ploieșteanul care și-a pierdut viața se numește…

- „Astazi, cu adanca tristete in suflet anuntam decesul lui Malcolm Young. Malcolm, alaturi de Angus, a fost fondatorul si creatorul AC/DC. Cu o enorma daruire si implicare era forta din spatele trupei. Ca si chitarist, compozitor si vizionar, fost un perfectionist si un om unic", se arata in comunicatul…

- Un fost jucator de fotbal american, Anthony McClanahan, care a jucat timp de 4 sezoane in Liga Canadiana de Fotbal, a fost acuzat ca și-a ucis, pe 2 noiembrie, soția. Barbat a anunțat inițial ca au fost jefuiți și ca hoții i-ar fi injunghiat de mai multe ori nevasta pana cand aceasta a murit. Potrivit…

- Doliu in lumea muzicii de la noi, dupa ce un artist cunoscut a incetat din viata. Anuntul mortii a fost facut de unul dintre apropiatii sai, care este si primar. Familia si prietenii sunt in...

- Mai mult, se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni cum s-a vehiculat de la apariția informației in presa tabloida, scrie evz.ro. Citeste si Cum vrea sora Denisei Raducu, Adelina, sa o "readuca" pe solista in familie. Are nevoie de tot ajutorul DIVIN In timp…

- Daniela Andreea Popa, o romanca aflata in Marea Britanie, mama unui baietel de 10 ani, a murit din cauza cancerului, iar rudele sunt disperate ca nu o pot aduce in țara. Romanca s-a imbolnavit de cancer in anul 2015 și, de doi ani, a incercat sa lupte impotriva cruntei maladii. Ieri dimineata, Daniela…

- Dana Rogoz este una dintre cele mai indragite actrite din showbiz. Vedeta si-a deschis sufletul in fata fanilor si le a marturisit intr o postare ca este extrem de fericita fiindca tocmai a devenit matusica. Fratele si sotia acestui Monica au devenit in cursul acestei nopti fericituu parinti ai unui…

- Rezultatele necropsiei arata ca faptul ca soferul vinovat de tragedie avea o alcoolemie record de 2,30 la mie alcool pur in aerul expirat. El a patruns pe contrasens si a lovit in plin masina condusa de preot. In masina se afla intreaga familie a parintelui. Cu totii se indreptau spe Iasi, unde urmau…

- Jurnalista Silvia Iosif a murit la 42 de ani dupa ce un timp s-a luptat cu boala crunta. Familia și prietenii sunt in stare de șoc. Silvia Iosif a murit rapusa de o boala grea. Conform observatorulbuzoian.ro, jurnalista suferea de o afectiune grava a ficatului. Jurnalista Silvia Iosif a murit intr-un…

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Dramele se tin lant in familia lui Emilian Cotoi. Dupa ce el si-a pierdut viata duminica intr-un accident cumplit in Braila, si tatal sau a murit, la doar o zi de la tragicul eveniment. Barbatul nu a mai putut suporta durerea.

- Andrei Mihai Leustean, cunoscut pe internet drept Tbo Pablo, si extrem de apreciat pentu clipurile amuzante pe care le facea publice in mediul virtual, a murit. Tanarul originar din Barlad a murit intr-un spital din Iasi, la varsta de 29 de ani. Se pare ca organismul tanarului a cedat, in urma unei…

- Familia polițistului care a murit luni, in Buzau, la secția de cardiologie a Spitalului Județean, acuza medicii de incompetența și spune ca aceștia au avut o atitudine sfidatoare. Polițistul a murit dupa trei zile de agonie, iar autoritațile au deschis o ancheta.

- Fratele lui Stephen Paddock, atacatorul din Las Vegas care a ucis peste 60 de persoane aflata la un festival de muzica, a fost arestat. Bruce a fost acuzat ca detine materiale indecente cu minori, potrivit The...

- Sfârșit tragic pentru un deputat din Rusia. Tragedia a avut loc în timp ce Serghei Popovici, în vârsta de 54 de ani, era împreuna cu sotia si fiul într-un centru de distractii din Krasnoiarsk. Un salt absurd l-a costat viata. Barbatul a aterizat în…

- Procuroarea Luminita Sega a condus sectia penala din Parchetul General in perioada anilor 2000, dupa care s-a mutat la Directia Nationala Anticoruptie, iar in 2005 s-a pensionat. La scurt timp, aceasta a murit. Familia sustine ca Luminita Sega a fost otravita lent, cu aluminiu. Mai mult, medicii…

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Cei doi au trecut printr-o perioada dificila, deoarece micuta s-a confruntat cu probleme de sanatate, dar acum totul este bine.

- George Young, fratele mai mare al chitaristilor Angus si Malcolm de la AC/DC, a murit. El avea 70 de ani. George Young a fost si el muzician si a cantat in trupa Easybeats, dar a fost si producator al AC/DC. Fratii sai care au fondat AC/DC, una dintre cele mai mari trupe rock ale tuturor timpurilor,…

- Alexandru Ilioi, un barbat de 58, ajuns in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon“ din Iași duminica, 1 octombrie, din cauza unor dureri la degetul mare de la piciorul drept, a murit. Barbatul in varsta de 58 de ani din Barnova si-a pierdut viata dupa aproape doua saptamani de…

- Cantaretul canadian Gord Downie, liderul trupei rock Tragically Hip, a decedat, potrivit unui comunicat al familiei, informeaza miercuri Reuters.Artistul, in varsta de 53 de ani, care fusese diagnosticat cu cancer cerebral in decembrie 2015, a murit marti noaptea, inconjurat de copiii sai…

- Preotul Petru Gavril si fetita lui au fost condusi astazi pe ultimul drum. Rudele, dar si sute de oameni i-au plans cu lacrimi amare, dupa ce si-au luat ramas bun de la ei si le-au adus o multime de flori. Imaginile surprinse in timp ce sicriele erau duse spre biserica si la cimitir te coplesesc si…

- Criticul muzical Anca Florea a murit pe 6 octombrie, insa familia a ținut secret acest lucru, pentru a-i respecta dorința. Anca Florea, unul dintre cei mai importanti critici muzicali, a murit, dar apropiatii i-au respectat dorinta de discretie si nu au anuntat moartea acesteia. Muzicologul avea 69…