- Mihaela Radulescu spune ca, dupa sarcina, era ca o “balena esuata” Preocupata acum sa isi pastreze silueta la nivel optim, Mihaela Radulescu aproape ca nu concepe cum, in urma cu 14 ani, dupa ce a nascut, ajunsese sa aiba 32 de kilograme in plus. Privind fotografiile de atunci, vedeta considera ca era…

- Mihaela Radulescu a avut o experiența traumatizanta in vacanța, cand a vrut sa fie o mama cool și sa practice cot la cot cu fiul ei, Ayan, un sport e iarna cu care nu era familiarizata. Dupa ce s-a dat cu motoare, skijeturi, tiroliene și elicoptere și a-ncercat toate experiențele extreme care nu cer…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Deși i-a fost un pic teama, Bianca Rus și-a luat inima in dinți și acceptat sa iși taie stomacul. Se pare ca rezultatele nu s-au lasat așteptate, vedeta a slabit deja unsprezece kilograme și este foarte mulțumita de alegerea facuta. „Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus…

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- Dan Sobol a lucrat la cea mai usoara bicicleta de lemn din lume timp de aproximativ noua luni, dupa ce ani intregi a realizat diverse modele, dar mult mai grele. Bicicleta cantareste cu aproape 200 de grame mai mult decat cel mai usor vehicul pe doua roti din lume, din carbon, realizat de un german.…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Oșești, județul Vaslui, a ramas fara lobul urechii stangi, dupa ce a fost mușcat de un consatean. Prieteni, dar și colegi de munca, cei doi scoteau, miercuri, copacii care erau pusi la pamant, la marginea padurii, pentru a fi transportati apoi la un depozit de lemne.…

- Dupa ce a trecut in revista mai mulți baieți de bani gata ai Capitalei, printre care Marius Turcu, Mario Iorgulescu, Alex Pițurca și Bogdan Nemțeanu, Ruxy Mumușica pare ca s-a oprit la Dani Olaroiu, fiul celebrului antrenor Cosmin Olaroiu, cu care se iubește de aproximativ un an. Nu putem spune, insa,…

- Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat ca deși toata lumea vorbește de acest play-off și play-out ca de un nou campionat, pentru el lucrurile nu stau intocmai. „Toata lumea vorbeste de un nou campionat, desi asa personal nu pot sa abordez diferit lucrurile, pentru mine este un…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au o relație de aproximativ patru ani și se ințeleg mai bine ca oricand. Cei doi s-au cunoscut in timpul interviului pe care prezentatoarea TV i l-a luat, insa abia dupa o perioada sa faca primul schimb de cuvinte. „Nu visam la el in secret, nu eram indragostita…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Actorilor de la Hollywood le va fi servit, în cadrul banchetului organizat dupa gala premiilor oscar, un meniu ce va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vita Wagyu si 13,6 kilograme de aur comestibil, a anuntat celebrul…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Marturii dureroase facute de Mihaela Radulescu! Ea a povestit cum a pierdut o sarcina, pe cand avea doar 18 ani. A fost nevoita sa faca avort. Odata cu vizionarea filmului romanesc „4 luni, 3 saptamani și 2 zile”, vedeta și-a adus aminte de drama prin care a trecut. Ea a marturisit ca povestea protagonistei…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Majda ajunsese sa cantareasca 90 de kilograme, insa nu a fost niciodata complexata. Cu toate astea, actrița a luat masuri și a impartașit secretul ei culinar. Majda a devenit cunoscuta odata cu rolul din telenovela „Regina”, iar de atunci a fost implicata in mai multe proiecte tv. „La mine trebuia ceva…

- Mihaela Radulescu a avut o iesire necontrolata, sa-i zicem, atunci cand, la o emisiune pentru ”talente”, le-a spus unor pustoaice ca sunt grase, reomandandu-le sa slabeasca, daca vor sa ajunga vedete.A

- In urma cu foarte mulți ani, Bianca Dragușanu participa la o emisiune unde incerca sa-și caștige iubitul. La aceea vreme, vedeta arata total diferit și avea multe kilograme in plus. Cu peste 15 ani in urma, Bianca Dragușanu recurgea la emisiunea „Din dragoste”, prezentata de Mircea radu, in incercarea…

- O femeie din Statele Unite are un țel foarte specific și bizar in minte: vrea sa se ingrașe atat de mult, incat sa nu mai poata nici sa se miște! Este vorba de Monica Riley, o femeie care, momentan, a atins greutatea naucitoare de aproape 320 de kilograme. Și mai șocant este faptul ca nu dorește sa…