- Circulația feroviara intre stațiile Valea Calugareasca și Ploiești Est, din județul Prahova, a fost reluata, vineri seara, pe firul I, dupa aproape cinci ore de cand traficul a fost blocat din cauza inundațiilor, potrivit mediafax.Citește și: Atacat in emisiunea lui Mihai Gadea, liderul USR-PLUS…

- Meteorologii au emis, vineri noaptea, atenționare cod roșu de ploi torențiale, grindina și vijelii pentru județele Constanța și Tulcea. Este in vigoare o atenționare și pentru județul Calarași.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, efectele codului roșu vor fi resimțite in localitațile…

- Sase persoane suspectate de furt de combustibil au fost arestate, iar una a fost plasata sub control judiciar in urma unor ample perchezitii facute de politisti in judetele Ialomita, Suceava si in Bucuresti, potrivit news.ro.Potrivit IPJ Ialomita, 13 perchezitii au fpst facute pentru destructurarea…

- Reprezentanții Spitalului Elias anunța, oficial, ca Ion Iliescu a fost internat, vineri, in unitatea spitaliceasca, pentru investigații, fostul președinte prezentandu-se cu febra.„In cursul zilei de astazi (31 mai 2019), președintele Ion Iliescu, a fost internat la Spitalul Universitar de…

- Mai multe locuințe, garaje și autoturisme au fost luate, vineri, de viitura, in comuna Lapoș, din Prahova, iar 30 de persoane au fost evacuate. Pompierii, chemați in ajutor, nu pot ajunge din cauza drumului blocat, astfel incat au plecat pe o ruta ocolitoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, vineri dupa-amiaza, la un targ de legume-fructe situat la marginea municipiului Constanta, pe varianta localitatii Ovidiu, pentru stingerea focului intervenind 17 pompieri, cu patru autospeciale, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea",…

- The banking system made a profit of 1.84 billion lei (over EUR 391 million) in the first quarter of this year, and the net assets amounted to 451.9 billion lei, according to data from the National Bank of Romania (BNR).According to BNR data, 24 out of 34 banks made a profit in the first quarter…

- Diego Maradona este subiectul unui documentar in care regizorul britanic Asif Kapadia evidențiaza petele vieții: droguri, prostituate, prietenia cu mafia napolitana și modul cum pacalea testele doping. Un nou documentar despre Diego Maradona a ieșit la lumina. Și filmul realizat de Asif Kapadia reliefeaza…