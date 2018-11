Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vrut sa ordone Departamentului Justitiei sa-i ancheteze pe doi dintre oponentii sai politici, democrata Hillary Clinton si fostul director FBI, James Comey, insa a fost refuzat de Consilierul juridic de la Casa Alba, relateaza cotidianul The New York Times.

- Peste 70 de lideri politici din intreaga lume, intre care presedintele SUA, Donald Trump, presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel, participa astazi, la Paris, la celebrarea Centenarului sfarsitului Primul Razboi Mondial. La ceremonii este prezent si presedintele Klaus Iohannis.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat vineri, la Tbilisi, ca Statele Unite ale Americii l-au invitat pe presedintele rus Vladimir Putin sa intreprinda o vizita la Washington, transmite Reuters. Nu este clar deocamdata daca Putin a acceptat invitatia.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a raspuns miercuri ironic unei anchete jurnalistice publicate de The New York Times, care sustine ca el si-a construit o parte din avere prin practici fiscale frauduloase, consemneaza agentiile AFP si EFE preluate de Agerpres. 'Esuatul New York Times a facut…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca motorul de cautare al Google ascunde articole corecte referitoare la activitatea sa si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar putea lua, transmite Reuters,…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, este convocat pentru explicatii in Centrala MAE, conform unui comunicat de presa al Ministerului de Externe. George Maior a comentat scrisoarea lui Rudolph Giuliani, pe care l a caracterizat ca fiind un personaj spumos, iar scrisoarea lui este expresia unui…