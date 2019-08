Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens pe rețelele de socializare intre Larisa Judele și Bia de la ”Puterea dragostei”! Motivul? Bogdan Mocanu! Ce cuvinte jignitoare și-au adus cele doua concurente. Sa incepem șirul poveștii. Intrebata pe Instagram de un fan daca Bia și Bogdan Mocanu formeaza un cuplu, Larisa a dat un raspuns…

- Așa cum v-am anunțat inca de ieri, aici , Bianca Comanici și Livian formeaza cel mai nou cuplu din casa „Puterea dragostei”. Iata cum s-a dat de gol caștigatoarea primului sezon al show-ului fenomen de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Citește și: SONDAJ. Pe cine susții la ”Puterea dragostei”,…

- Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” nu este la prima sa apariție in fața camerelor de filmat. Concurenta apare in ipostaze incendiare alaturi de un cunoscut artist! Citește și: Fosta lui Adrian Alexandrov iși cauta marea iubire la “Puterea dragostei“! Cine este Larisa Judele, noua concurenta de…

- Larisa Judele este una dintre frumusețile autohtone care, in urma cu ani buni, a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, iar acum iși cauta marea iubire la show-ul „Puterea dragostei”, de la Kanal D, prezentat de Andreea Mantea. Larisa Judele…

- Larisa Judele este una dintre frumusețile autohtone care, in urma cu ani buni, a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, iar acum iși cauta marea iubire la show-ul „Puterea dragostei”, de la Kanal D, prezentat de Andreea Mantea. Larisa Judele…

- Viata traita alaturi de un fotbalist celebru nu este deloc usoara! Acest lucru a fost simtit pe propria piele de Maria Constantin, care, din cate se pare, a ajuns sub papucul lui Dacian Varga.

- PUTEREA DRAGOSTEI. Adrian, fostul iubit al Ralucai din casa "Puterea dragostei" a facut un vlog in care dezvaluie ce se intampla, de fapt, in Istanbul și cum se comporta concurenții cand nu se afla in fața camerelor de filmat. Printre altele, Adrian a facut publica o inregistrare in care Mary povestește…