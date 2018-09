Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto german Volkswagen a anuntat ca nu va mai produce modelul Beetle. Compania a precizat ca va renunta la productia masinii-simbol in 2019, dupa ce va lansa doua ultime editii ale „broscutei”.

- Volkswagen a anunțat oficial ca renunța la unul dintre cele mai cunoscute și longevive modele ale sale, pe care il fabrica din 1938. Celebrul VW Beetle sau “Broscuța”, după cum este cunoscut în România, va fi scos din producție în iulie 2019, a anunțat…

- Igor Dodon a scris pe Facebook, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, ca „totul este in ordine, fara traumatisme grave”, nici la el, nici la membrii familiei. „Multumim tuturor celor din tara si de peste hotare, care au avut ganduri bune pentru mine si familia mea. Multumesc tuturor celor…

- Simona Halep și-a schimbat look-ul. Constanțeanca a fost protagonista noului proiect Mercedes AMG, iar pentru cadrele din videoclip ea a adoptat o noua imagine, impletindu-și parul in codițe. Pe autodromul Academiei Titi Aur, Simona s-a fotografiat alaturi de Adrian Bacneanu, Marian Teodorescu, Florin…

- Ionuț Dolanescu a dezvaluit, la Acces Direct, emisiune moderata de Simona Gherghe, mai multe episoade petrecut in sanul familiei sale. Ionut Dolanescu este in America, de ani buni, și a fost vizitat de Adriana Bahmuteanu, ocazie cu care a facut marturisiri cutremuratoare. „Eu sunt in relatii bune cu…

- Germanii de la Volkswagen au anunțat in aceasta saptamana ca familia lor de SUV-uri se va extinde cu un al cincilea exponent care va deveni cel mai mic din gama. Prezentat in 2016 la Salonul Auto de la Geneva, sub forma de studiu, T-Cross merge acum spre productia de serie. Odata cu T-Cross, Volkswagen…

- Lino Golden, artistul momentului in Romania, le-a dezvaluit recent fanilor cateva lucruri mai putin cunoscute despre el. „Puțina lume știe ca sunt, de fapt, foarte sensibil. In piese și in videoclipuri pare ca sunt mai dur, mai sigur pe mine, mai degajat. Dar de multe ori ma emoționez foarte ușor in…