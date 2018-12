Alin Andronic, finalistul de la Exatlon Sezonul 2, a facut marti seara un live pe pagina lui de Facebook unde le-a explicat sustinatorilor sai ce s-a intamplat de fapt in finala, unde a fost invins de colega sa Beatrice Olaru. Lupta a fost, insa nedreapta și disproporționata și inca inainte de a incepe duelul dintre cei doi, totul fusese stabilit in favoarea lui Betty. Alin Andronic acuza Kanal D pentru favorizarea lui Beatrice Olaru! Alin Andronic a fost fara doar și poate concurentul preferat al publicului Exatlon. Razboinicul a ajuns pana in finala, unde a fost invins de colega sa Beatrice…