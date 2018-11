Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este gata-gata sa nasca si se confrunta zilnic cu problemele specifice acestei perioade. Desi oboseste repede, vedeta este foarte activa si nu a renuntat la nimic din ce ii facea placere. Toate insa, au un pret. Statul in picioare a devenit un adevarat cosmar.

- Cum este Adela Popescu in ultimul trimestru de sarcina Adela Popescu se pregateste sa devina pentru a doua oara mama. Vedeta a intrat deja in ultimul trimestru de sarcina si marturiseste ca este din ce in ce mai dificil. Primul sau copil a avut la nastere 4,2 kilograme, iar acum actrita spera ca al…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara și, acum, ea este in culmea fericirii. Deși este insarcinata in ultimul trimestru, vedeta este foarte activa și face mișcare in fiecare zi. Vezi galeria foto + 2 + 2 Adela Popescu o sa devina din nou mamica in curand. Totuși, acest lucru nu o impiedica…

- Adela Popescu mai are puțin și va deveni mama pentru a doua oara și este cum nu se poate mai fericita. Deși insarcinata in ultimul trimestru, graviduța este extrem de activa și nu renunța deloc la activitațile sale din viața de zi cu zi.

- Adela Popescu implinește astazi varsta de 32 de ani, iar cu aceasta ocazie, Radu Valcan a surprins-o și in mediul virtual, unde i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Prezentatoarea tv și soțul ei mai au impreuna un baiețel, pe Alexandru. Radu Valcan…

- Dana Rogoz a implinit astazi 33 de ani. Actrița este casatorita și are un baiețel, pe Vlad, care ii insenineaza zilele . Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare și a facut o promisiune chiar de ziua ei. „Azi implinesc 33 de ani. Imi imaginez cum ar fi o carte a carei eroina traieste fix viata…

- Marius Bodochi a fost prezent, joi, in emisiunea „Prietenii de la 11”,unde a vorbit despre dragostea lui pentru actorie, pentru Cluj-Napoca, dar și despre fiul sau și despre proiectele pe care le are in prezent.

- Radu Valcan fumeaza foarte mult si ii afecteaza sarcina Adelei Popescu? Radu Valcan are vicii, iar unul dintre acestea este fumatul excesiv. Sotia lui, Adela Popescu, marturiseste ca partenerul ei trage prea des din tigara, zi de zi, iar acest lucru ii poate afecta sarcina, actrita fiind insarcinata…