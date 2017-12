Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, au fost gasiti morti, in casa. Ar fi vorba despre o dubla sinucidere, a spus procurorul de caz, scrie digi24.ro.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi a fost gasit mort impreuna cu sotia sa in propia locuinta. Dupa ce au iesit la iveala detalii terifiante despre cei doi soti, se pare ca femeia si-a presimtit moartea si a postat un mesaj tulburator inainte de tragedie.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-a sinucis.

- Tras in piept de aproape 2 miliarde de lei vechi, patronul unei firme de construcții denunța modul in care un consilier local al PNL s-a capatuit de pe urma unui contract finanțat din bani publici de catre ApaVital SA Materiale de construcții folosite pe alte șantiere erau trecute in situațiile de…

- Un miliardar canadian, fondatorul unui companii farmaceutice, si sotia lui au fost gasiti decedati in locuinta lor din Toronto in circumstante descrise drept "suspecte" de catre politie,. Trupurile neinsufletite ale celor doi au fost gasite la subsolul locuintei. Oamenii legii au anuntat ca nu exista…

- Declaratii socante ale unui viceprimar din partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ALDE. Acesta vrea sa rezolve o problema vitala pentru societate printr-o metoda...inedita. Cum vrea Radu Botez sa purifice aerul in orașul Iasi? Soluția acestuia i-a lasat fara replica pe cei prezenți in ședinta.Citește…

- Cunoscuta de toata țara, dupa ce a comis crima oribila de la metrou, Magdalena Șerban a locuit o perioada scurta de timp la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți “Sfantul Ioan”, din sectorul 3 al Capitalei.

- Dezvaluire incredibila la cateva zile de la cumplita crima care a avut loc la metrou! Potrivit unei investigații data publicitații in luna septembrie, siguranța cetațenilor este asigurata de o firma cu zero angajați. Cu toate acestea, Metrorex continua sa plateasca milioane de lei unei companii in…

- S-a aflat motivul pentru care Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fața metroului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani si a incercat sa omoare o alta tanara in acelasi fel. Potrivit anchetatorilor, in timp ce se afla in Spania, a fost exploatata de o femeie care are trasaturi…

- Te-ai gandit vreodata cum se simt medicii care diseaca cadavrele? Ai considerat ca, in urma profesiei lor, acestia sunt oameni cu sange rece si nimic nu ii afecteaza? Adevarul este de departe altul! Apetitul anumitor medici este chiar mai accentuat!

- Ies la iveala noi dezvaluiri socante despre asasinarea celui de-al 35-lea presedinte american, John F. Kennedy. Documentele declasificate de Arhivele Naționale ale SUA scot la iveala lucruri uluitoare. Jack Ruby, persoana care l-a ucis pe principalul suspect in cazul asasinarii președintelui Kennedy,…

- Ies la iveala noi dezvaluiri socante despre Stela Popescu si ultimele clipe de viata ale marii actrite a teatrului de revista. Detaliile sunt tulburatoare. Ultima aparitie pe scena a actritiei a fost cu peripetii la "Gala Femeilor de Succes", acolo unde a primit un premiu pentru toata activitatea,…

- Sandro Rosell, fost președinte al Barcelonei, a ajuns in inchisoare pentru o frauda fiscala de 15 milioane de euro și i-au fost blocate toate conturile. "Familia lui moare de foame și traiește acum numai din mila rudelor și a prietenilor apropiați. E inuman ce i se intampla, exista destule metode de…

- O investigatie recenta a transferului de date dintre dispozitivele cu Android si serverele Google arata faptul ca dispozitivele cu Android trimit coordonatele GPS catre serverele Google indiferent de preferintele utilizatorilor. Datele ajung la Google chiar daca utilizatorii dezactiveaza functia…

- Gigi Becali sustine ca Denis Alibec nu ar fi renuntat nici acum la fumat, iar evolutiile sale slabe le pune in seama echipei. Denis Alibec si Mihai Stoica continua razboiul: "Nu mai discut cu el, nu ma respecta!" "Eu le-am spus si lui Coman, si lui Benzar, sa nu mai puna tigara in gura,…

- Urmele a doi dintre izotopii xenonului, descoperiti in imprejurimile centralei de la Cernobal imediat dupa accidentul din 26 aprilie 1986, arata ca scanteia de la statia atomica a fost generata de o explozie nucleara,...

- Soldatul nord-coreean care a dezertat in Coreea de Sud i-a uimit pe medici. Barbatul, care se afla in continuare in stare critica, are stomacul plini de paraziți „nemaivazuți”, relataza The Telegraph. In urma cu mai multe zile, un soldat nord-coreean a reușit sa dezerteze . El a fost impușcat de mai…

- Nicolae Guta a slabit foarte tare in ultima perioada si a ajuns de nerecunoscut. Fanii s-au temut pentru sanatatea manelistului, asa ca acesta s-a hotarat sa isi faca analize, dupa ce sotia lui s-a gandit ca ar putea fi infectat cu virusul HIV. Din fericire, rezultatele au fost negative, dar cunoscutii…

- Kaiacist fara performanțe, Sorinel Negru, 18 ani, de la CSȘ Orșova, a fost depistat pozitiv cu Danabol, un steroid care ataca ficatul. El face dezvaluiri șocante despre mediul viciat care ar exista la clubul de la Dunare. ANAD investigheaza un dosar exploziv. ...

- Ies la iveala dezvaluiri socante dupa moartea celebrei maneliste Denisa Raducu. Se pare ca aceasta nu a murit de cancer la ficat. Se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni, cum se stia pana acum, anunta evz.ro.Citește și: Doar la noi este posibil: Ce companie de…

- Atacantul Harlem Gnohere, 29 de ani, se bucura de zilele libere și a plecat in Franța pentru a se relaxa. Francezul a participat la emisiunea "Le Vestiaire" și a stat fața in fața cu unele dintre legendele Franței, Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, campioni mondiali in 1998, și William Gallas, fost fundaș…

- Mesajul lui Calin Geambașu de ziua tatalui sau, Petre Geambașu. De mai bine de o luna, cei doi sunt in scandal, aducandu-și acuzații grave unul altuia. In urma cu o luna, Calin Geambasu (41 de ani) a inceput seria unor dezvaluiri incredibile legate de comportamentul tatalui sau, Petre Geambasu, iar…

- Barbatul din Albesti, comuna Delesti, gasit in coma in curtea unei locuinte din Londra, dupa ce a fost batut de persoane inca neidentificate sustine ca a fost victima unei retele de traficanti de persoane care exploateaza forta de munca pe teritoriul Angliei.

- Fostul colonel de contrainformatii militare Doru Paraschiv le-a povestit alesilor din comisia de ancheta pentru alegerile prezidențiale din 2009 ca inainte de primul tur de scrutin s-a format un comitet special menit sa-l ajute pe Traian Basescu sa devina din nou presedinte.

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Tatal lui Alex Iancu, al 59-lea mort din Colectiv, dezvaluiri șocante din spital, unde fiul lui a murit, desfigurat de flacari. Eugen Iancu face dezvaluiri cutremuratoare, la doi ani de la tragedia Colectiv, care a rapit 64 de suflete. „Cand am ajuns, m-a socat ca am vazut o mumie. (…) Cand am intrat…

- Au ieșit la suprafața detalii șocante despre accidentul mortal de la Cornul Luncii, in care au murit patru persoane. Aceștia se indreptau spre Iași, la moaștele Sfintei Parascheva, iar șoferul care se afla la volan ar fi fost baut.

- La momentul algerii noii conduceri a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, actualul rector autosuspendat, respectiv ministru al Justitiei – prof. univ. dr. Tudorel Toader, anunta derularea unei operatiuni de audit intern in cadrul unitatii de invatamant superior. Asta pe fondul numeroaselor…

- Dupa o luna de spitalizare, organismul barbatului a cedat in urma unor complicatii la plamani. Mai multe spitale din tara unde ar trebui sa existe, teoretic, clinici specializate pentru marii arsi au refuzat sa preia cazul motivand lipsa de locuri.

- Celebra artista DJ Wanda traverseaza o perioada mai grea din viața ei. Dupa ce s-a plimbat prins spitale fara sa afle foarte multe despre boala misterioasa de care sufera, vedeta a ajuns in Turcia unde medicii de acolo au lamurit-o.

- Femeia are 49 de ani si este secretara la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Ea ameninta ca se arunca de la o fereastra a Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor. La fata locului au intervenit si politistii, care incearca sa o convinga pe femeie sa renunte la ideea de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in ședința Comitetului Executiv al PSD, Sevil Shhaideh a dezvaluit ca are probleme de sanatate, acutizate de problemele cu DNA.”Da, a spus ca are probleme de sanatate. A ajuns pe perfuzii. Totuși, este o femeie și cand ești chemat la DNA și cand…

- S-a dat alarma, vineri dimineața, pentru ca o femeie amenința ca se sinucide, in Iași. Ea s-a urcat pe o cladire a Universitații „Alexandru Ioan Cuza”. Pompierii și polițiștii au fost chemați la fața locului și incearca sa o convinga pe femeie sa renunțe la gestul extrem, informeaza Ziarul de Iași .…

- Coordonatorul echipei de control la Directia Nationala Anticoruptie, Elena Radescu, si-a prezentat, joi, pentru aproximativ trei ore, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere privind...

- Coordonatorul echipei de control la Directia Nationala Anticoruptie, Elena Radescu, si-a prezentat, joi, pentru aproximativ trei ore, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere privind Raportul Inspectiei Judiciare cu privire la managementul DNA.La iesirea din CSM, intrebata…

- Domnule Popescu, Nicolas, baiatul dumneavoastra, cum e? Sunt șanse sa ajunga fotbalist?Are calitate și-i place foarte mult fotbalul. Și eu mergeam la antrenamente indiferent ca ploua, ca era zapada... Bateam la ușa antrenorului: "Hai la antrenament!". "Pai, ploua!". "Nu conteaza!". Și Nico e la fel,…

- Noi dezvaluiri ies la iveala despre autorul atacului armat comis in orasul Las Vegas, cel mai grav din istoria SUA. Potrivit unor surse citate de CBS News, Stephen Paddock a intentionat sa comita un atac similar in august, la un spectacol care a avut loc in Chicago si la care a fost prezenta Malia…

- Șoferul mort in accident este originar din satul Corund, din Satu Mare. Avea 21 de ani, se intorcea din Germania, ultimul drum insa s-a sfarșit in Austria. Potrivit unor surse de incredere, firma la care acesta muncea se pare ca dorește sa il scoata vinovat pentru producerea accidentului pe tanarul…

- Comerciantii din pietele agroalimentare din Iasi fac dezvaluiri incendiare despre mafia care controleaza aceste piete si care lucreaza in cardasie cu sefi din administratia publica locala • Micii comercianti ii acuza pe sefii Ecopiata ca ii protejeaza pe speculantii carora le ofera la negru locuri suplimentare…