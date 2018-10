Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde" a facut eforturi foarte mari pentru a-si gasi cuvintele in ziua in care tatal sau a trecut in nefiinta. Printre lacrimi si suspinde, Lorena le-a dezvaluit jurnalistilor ca tatal sau a trait cu impresia ca va muri tanar.

- Ilie Balaci a antrenat o lunga perioada de timp in zona Golfului, acolo unde a fost platit regește. A inceput in Tunisia, apoi a fost antrenor in Maroc, Arabia Saudita, Kuweit, Emiratele Arabe Unite si Qatar. Balaci dezvaluia ca cel mai mare salariu a fost de peste un milion de dolari pe an, in zona…

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Lorena Balaci, una dintre cele doua fete ale lui Ilie Balaci, a vorbit, printre lacrimi, pentru prima data despre decesul fostului fotbalist legendar. "Va mulțumesc ca sunteți aici. Dumnezeu așa a vrut! Sa il…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Ilie Balaci a plecat din locuința fostului jucator și va fi dus la Spitalul nr. 2, pentru autopsie. Au ajuns și fetele lui Ilie Balaci, Lorena și Luana. ILIE BALACI a murit la 62 de ani. Ce s-a intamplat in ultimele ore de viata "Dumnezeu asa a…

- Daca infrangerile pe plan personal sau profesional ale unei femei sunt mai ușor de dus atunci cand vine vorba de copilul cuiva in cazul de fața al Lorenei Balaci, aceasta lupta ca o "leoaica" pentru drepturile și fericirea copilului ei, iar lacrimile varsate de fiul acesteia vor fi cu siguranța "platite"…

- Lorena Balaci, fiica marelui Ilie Balaci, a relatat pe contul sau de Facebook un eveniment ingrijorator petrecut la o selecție a naționalei U15. Conform acesteia, fiul sau ar fi fost nedreptațit și inlocuit cu un jucator de la FCSB. ...

- Irinuca Cernea, fiica Irinei Loghin s-a maritat la sfarșitul lunii iulie in București. Ceremonia religioasa s-a petrecut la Manastirea Cașin, loc unde i-au fost alaturi cele mai apropiate persoane. Irina Loghin a fost soacra mica pentru prima oara, iar Irinuca Cernea a aratat fabulos.…

- In timpul scolii povestea cu mandrie ca tatal sau era Steve Jobs. Spunea ca este „faimos” si ca a „inventat calculatorul personal”, dar si ca „traieste intr-o vila si conduce un Porsche decapotabil”, ba chiar poate „cumpara unul nou cand vrea el”, insa relatia Lisei Brennan-Jobs cu tatal sau nu era…