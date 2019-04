Afirmatiile celei care si-a asumat rolul de avertizor de integritate au fost comunicate presedintiei printr-o scrisoare trimisa luni la Casa Alba de congresmanul Elijah Cummings, presedintele comisiei pentru supraveghere a Camerei Reprezentantilor. El a citat din declaratia facuta de Newbold comisiei: "Nu mi-as face un serviciu mie insami, tarii mele sau copiilor mei daca as ramane pasiva, stiind ca problemele pe care le avem pot afecta securitatea nationala. Simt ca in momentul de fata este ultima mea speranta sa readuc intr-adevar integritatea in administratia noastra", potrivit Agerpres.…