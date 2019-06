Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratul Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputatilor, a declarat, marti, ca nu s-a primit inca de la ICCJ motivarea deciziei in cazul lui Liviu Dragnea si, ca urmare, nu poate fi vacantat mandatul de parlamentar al acestuia, conform Agerpres."Problema e ca nu avem motivarea de…

- Sentința pronunțata luni in cazul liderului PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, este o decizie politica, rezultatul unui mare plan, revenirea pe inserat a sistemului, a afirmat luni analistul politic Ion Cristoiu la emisiunea “Marius Tuca Show”.Sentința…

- Incident șocant, produs localitatea Spatarei, judetul Teleorman. Un barbat de 40 de ani a murit, dupa ce a fost strivit de o placa din beton, in timp ce ajuta la demolarea unei case. Medicii și pompierii militari chemați de urgența spun ca l-au gasit pe barbat, in stare de inconștiența și in stop cardiorespirator.…

- Anunț de ultima ora al președintelui de ședința de la ICCJ. Magistrații amana pronunțarea unei sentințe in cazul lui Liviu Dragnea, in procesul DGASPC Teleorman.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar' Procurorul…

- Procurorul DNA a declarat in sala de judecata ca Liviu Dragnea este autorul moral al infracțiunii privind angajarea frauduloasa a celor doua femei de la DGASPC Teleorman.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar'…

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, nu s-a prezentat luni la ICCJ, unde este programat un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Procesul trebuia sa inceapa la ora 11,00, dar...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este audiat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, informeaza...

- Un martor a declarat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca aproape 80% dintre salariatii de la DGASPC Teleorman cunosteau faptul ca doua angajate ale institutiei lucrau de fapt la PSD Teleorman. Cu toate acestea, a mai spus martorul, nimeni nu comenta, “de frica” sa nu isi piarda locul…