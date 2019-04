Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere a TAROM va anula mai multe curse neperformante, unde gradul de incarcare era de 25 , iar avioanele zburau cu doar zece pasageri la bord, a anuntat, sambata, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr o conferinta de presa, conform Agerpres.roEste vorba despre curse care au fost introduse…

- Comisia Europeana face estimari economice mai pesimiste decat realitatea din Romania, fapt care afecteaza comportamentul investitorilor, iar comisarul Corina Cretu e in campanie si astfel nu ar fi obiectiva, acuza Eugen Teodorovici.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a atras atenția asupra lipsei de investiții promovate și realizate de actualul Guvern al Romaniei, in special in domeniul infrastructurii. „Cand noi, liberalii, susținem ca Romania are nevoie de investiții ca de aer, avem…

- In ziua campaniei sieu, Liviu Dragnea l a trimis la Bacau pe ministrul Transporturilor, ca sa inaugureze niste lucrari incepute, de fapt, in mandatul lui Victor Ponta, scrie Digi24.ro. Fix in ziua protestului de cincisprezece minute fata de lipsa soselelor de mare viteza din Moldova, guvernantii s au…

- ''Pe 15 martie voi fi pe șantier. Eu am ințeles mesajul tanarului antreprenor", a declarat ministrul Razvan Cuc, in emisiunea lui Victor Ciutacu, la Romania TV. revenim cu declaratia completa Vezi și: Stefan Mandachi, 15 minute de stat degeaba pe 15 martie. Marea intrebare și frica…

- Noul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, insoțit de seful CNAIR, Narcis Neaga, au verificat, astazi, 28 februarie 2019, santierele Autostrazii Sebes-Turda. Ministrul a promis respectarea termenelor de finalizare a celor doua

- Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, anunța ca in cursul acestui an 180 de kilometri de autostrada vor putea fi dati in trafic. Precizarile au fost facute la dezbaterile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului asupra proiectului de buget al MT pentru 2019. "Pentru…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a acuzat, joi, dupa o noua intalnire a primarilor cu ministrul finanțelor, un nou eșec, afirmand ca ministrul a fost inflexibil și ca ”a fost o simulare de dialog, o regie pusa la cale de domnul Dragnea și executata de Teodorovici”.