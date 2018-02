Stiri pe aceeasi tema

- Soția polițistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit, într-un interviu pentru Realitatea TV despre felul în care se comporta barbatul în timpul în care era cu ea dar și despre șocurile care i-ar fi putut provoca un comportament

- Oana Radu a facut noi dezvaluiri despre perioada in care era complexata din mai multe motive, aceasta facea lucruri de care ii este rușine acum. Artista obișnuia sa-i minta pe baieții cu care trebuia sa iasa ca este alta persoana, iși edita pozele in așa fel incat sa aiba alt corp. Toate aceste lucruri…

- Iubita lui Kamara, dezvaluiri neașteptate in direct la tv. Madalina și artistul au fost invitați din nou in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre relația lor și despre cum o sa evolueze lucrurile, dupa ce cantarețul va divorța oficial de soția lui. ”N-a fost dragoste la prima vedere,…

- Sotia lui Nelu Sarbu, Gabriela, face dezvaluiri halucinante despre cum s-a stins din viata artistul. Cantaretul de muzica populara a ajuns la spital de doua ori, acolo unde i s-au prescris medicamente si a fost trimis acasa.

- Declarațiile facute in exlusivitate pentru Libertatea, de surse din RADET, care au dorit sa-și pastreze anonimatul din motive lesne de ințeles, contureaza tabloul dezastrului de la compania administrata de Primaria Generala a Municipiului București. Dincolo de problemele financiare ale RADET, condițiile…

- Dupa ce un om a fost ucis de apa clocotita, iar un al doilea a ajuns la spital in stare critica și ulterior a murit, dupa ce timpul unei lucrari RADET la rețeaua primara, o serie de dezvaluiri cu privire la regimul de lucru din interiorul companiei.

- Simona Halep va trebui sa se refaca fizic si mental, dupa doua saptamani epuizante la Melbourne. Daca refacerea fizica e posibila printr-o perioada de pauza, in schimb, ramane de vazut cum va reactiona romanca, dupa o noua finala de Grand Slam pierduta.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. La doar cateva ore, secretarul general al Ligii, Justin Ștefan, a postat pe contul personal de Facebook…

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- In iulie 1897, trei aventurieri suedezi, conduși de Salomon Andree, pleaca pentru a cuceri Polul Nord. O fac cu un balon cu aer cald, botezat ”Vulturul”. Imediat dupa plecare, ajung intr-o zona cu aer rece, cusaturile se rup, iar ei se prabușesc. Supraviețuiesc. Ucid urși polari, dar, la randul lor,…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic,…

- Șumudica a fost in centrul atenției saptamana trecuta la un meci amical cand s-a lasat pe plasa aflata pe marginea unui teren. A fost insa prea greu, iar antrenorul lui Kayseri a ramas blocat cateva momente in plasa, in amuzamentul celor de prezenți la meci. Șumudica a explicat atunci cazatura, iar…

- Unul dintre bodyguarzii fostului dictator al Coreei de Nord, Kim Jong Il, povestește ce fel de copil a fost Kim Jong-un și spune ca liderul suprem a avut o copilarie singuratica și acest lucru l-a facut sa fie „stresat” și „iute la manie”, scrie ABC News. Lee Young-guk, care a fost unul dintre bodyguarzii…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Incepand de aseara s-a intrat cu adevarat in febra alegerilor de pe 17 mai, de la FRF. Anunțul primului ministru, "Gica Popescu va fi manager de proiect pentru Euro 2020", a curentat efectiv lumea fotbalului. Intrebarile curg in cascada. Parerile legate de decizia marelui fost fotbalist, la fel. In…

- Serena Williams (36 de ani) a dezvaluit intr-un interviu acordat celor de la Vogue problemele medicale avute imediat dupa naștere. Serena Williams a spus pas turneului de la Australian Open, susținand ca nu este complet pregatita. Ieri, intr-un interviu acordat reviste Vogue, americanca a dezvaluit…

- Intr-un singur minut pot avea loc nenumarate evenimente, de la nasteri, la sute de filmulete incarcate pe Youtube. Potrivit ASAPScience, intr-un singur minut, un barbat adult isi pierde 98 de milioane de celule din corp, iar Pamantul calatoreste 1.800 de kilometri in jurul Soarelui. Conform videoclipului…

- Oana Radu, invitata in cadrul emisiunii Star Chef, vorbește despre viața ei. Artista spune ca a fost crescuta doar de mama și de bunici pentru ca tatal ei a parasit-o cand avea trei saptamani.

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Carmen, fiica manelistului Adrian Minune, a relatat ca in preajma sarbatorilor nu se poate abtine de la carne si ca stie ca acest lucru reprezinta un pacat, mai ales ca foarte multe persoane tin post pentru curatarea sufletului si a organismului.

- Mara Banica a decis sa spuna lucruri nestiute despre Silviu Andrei, DJ-ul de la Xtra Night Show, tocmai astazi, cand el isi sarbatoreste ziua de nastere. Jurnalista le-a spus oamenilor cateva detalii despre el, nestiut de oamenii care il vad numai la televizor.

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Tabara lui nea Marin este locul unde surprizele se țin lanț. Vedetele ediției de saptamana aceasta a show-ului ”Poftiți in vacanța”, Rona Hartner, Brigitte Sfat, Șerban Copoț, Virgil Manescu și Liviu Varciu fac dezvaluiri neașteptate.

- Desi si-a obisnuit fanii cu mesaje si replici acide, Sorin Ovidiu Vantu uimeste cu ultima sa postare de pe Facebook. Afaceristul sustine ca ziua inmormantarii Regelui Mihai l-a impresionat. Insa, sustine el, nu funeraliile in sine i-au provocat emotie, ci gestul facut de miile de romani. "Am fost…

- Fostul premier Petre Roman afirma ca în decembrie 1989 nu a existat vid de putere, asa cum au sustinut luni si procurorii militari care instrumenteaza dosarul 'Revolutiei', Roman exprimându-si convingerea ca ancheta Parchetului Militar nu poate

- Dupa ce a inceput anul lansand single-ul “Camera ei”, care a beneficiat de primul videoclipt filmat live pe Facebook, urmat de alte trei hituri “Hai, mersi”, “Imbracați sau goi” și Stai langa mine”, Trupa Vunk termina anul 2017 lansand “Lume, Lume”, cantecul care va salva lumea. “Muzica schimba oameni…

- Dupa teatru și muzica populara, la Centrul Cultural ”Arta” Dej flacara celui mai mare fenomen de cultura vie din Romania – Cenaclul Flacara – a fost reaprinsa. Nostalgicii spectatori au cantat alaturi de artiști aproape trei ore, deși evenimentul trebuia sa dureze doar o ora și jumatate. Manifestarea…

- Facebook. Un fost director executiv al Facebook a declarat ca se simte extrem de vinovata din cauza faptului ca a muncit pentru un "instrument care sfâșie modul în care funcționeaza societatea", alaturându-se astfel unui val de critici la adresa gigantului social media.…

- Ies la iveala amanunte incredibile din vremea in care actualul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu era primar la Craiova. Patronul Universitatii Craiova, Adrian Mititelu, scoate la iveala amanunte incredibile ale luptei pentru Stiinta.Citeste si: SCENE ȘOCANTE Un politician PSD a fost…

- Indragita actrița Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Ea a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” alaturi de Florentina Fantanaru și sa vorbeasca despre felul cum decurge viața ei in acest moment, atat pe plan professional, cat și personal.

- Ministrul Apararii a facut dezvaluiri neasteptate, chiar de Ziua Nationala a Romaniei. Mihai Fifor a marturisit faptul ca desi nu mai e copil, el inca crede in Mos Craciun. Cu aceasta ocazie le-a dezvaluit jurnalistilor si ce-si doreste de la acesta. "M-a intrebat o colega de-a dumneavoastra…

- Nicolae Robu, principalul sustinator al proiectului fotbalistic numit ACS Poli Timisoara, este deranjat ca jucatorii in alb-violet isi cer tot mai des restantele salariale si lasa sa se inteleaga ca ar putea renunta la a se mai zbate pentru gasirea de resurse financiare in vederea sustinerii activitatii,…

- Fondatorul MISA, controversatul Gregorian Bivolaru, face dezvaluiri incendiare despre fostul premier Dacian Ciolos. Desi a fost intrebat de mai multe daca a practicat yoga, Ciolos nu a facut niciodata lumina in acest caz. A facut-o insa Gregorian Bivolaru, disparut intre timp din Romania.Citește…

- Simona Halep se confeseaza și explica ca are o relație speciala cu Ion Țiriac. Ea susține ca Țiriac este vocea mai dura, care ii spune mereu ce greșește, dar in același timp o și motiveaza sa ajunga cat mai sus in cariera. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la…

- Andreea Marin este, cu siguranța, una dintre vedetele care, de-a lungul timpului, a dovedit ca este o femeie puternica. O femeie care pare sa nu se teama de nimic. O vedeta care, cu succes, imbina greutațile statutului de persoana publica cu cele de mama, fara sa faca rabat la vreuna.

- Sandro Rosell, fost președinte al Barcelonei, a ajuns in inchisoare pentru o frauda fiscala de 15 milioane de euro și i-au fost blocate toate conturile. "Familia lui moare de foame și traiește acum numai din mila rudelor și a prietenilor apropiați. E inuman ce i se intampla, exista destule metode de…

- Doi dintre cei mai apropiați colaboratori ai Stelei Popescu, actorii Vasile Muraru și Valentina Fatu, au dezvaluit lucruri neștiute despre Stela Popescu, lucruri pe care publicul larg nu avea de unde sa il știe. Cei doi, cu lacrimi in ochi, cu cate un zambet trist dedicat marii doamne a teatrului de…

- Premierul Mihai Tudose susține ca a vazut doar doua discursuri constructive in Parlament, la moțiunea de cenzura. Tudose considera ca unul dintre aceste discursuri i-a aparținut fostului președinte Traian Basescu, cel care a prezentat propria viziune asupra economiei.”A fost o mișcare ilogica…

- Adelina, sora Denisei Raducu a facut declaratii cutremuratoare despre ultimile luni din viata iubitei artiste. Denisei Raducu a sperat pana in ultima clipa ca se va vindeca si va scapa de cumplita boala.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins, sambata, scuzele prezentate de NATO dupa ce numele sau a aparut dintr-o eroare pe o lista a inamicilor, in timpul unui exercitiu in Norvegia. Erdogan a precizat ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat cu usurinta.

- Nadine, cunoscuta de public drept cantareața care s-a lansat la "Școala Vedetelor", este acum o femeie puternica și nu se sfiește sa vorbeasca fara perdea despre problemele societații...

- Atacantul Harlem Gnohere, 29 de ani, se bucura de zilele libere și a plecat in Franța pentru a se relaxa. Francezul a participat la emisiunea "Le Vestiaire" și a stat fața in fața cu unele dintre legendele Franței, Frank Leboeuf si Emmanuel Petit, campioni mondiali in 1998, și William Gallas, fost fundaș…

- Eric de Oliveira (31 de ani) a vorbit despre negocierile pe care le-a purtat in vara cu Dinamo si despre modul in care a ajuns la Viitorul. "Apoi am avut o discutie cu Danciulescu: «Eric, imi place de tine, te apreciez, sa vorbesc cu antrenorul». Apoi mi-a zis, «Eric, te place antrenorul, trebuie sa…

- Nadine a luat-o de la zero la 40 de ani. Aceasta a fost lasata intr-un orfelinat pentru o perioada din viata ei si a fost greu incercata, dar se pare ca Nadine a decis sa nu se dea batuta si sa iasa invingatoare, transformandu-si viata.

- Am inceput cu The Beatles, Queen, RHCP si multi altii care mi-au starnit interesul pentru chitara, acela fiind punctul de pornire al hobby-ului meu. Ulterior am descoperit muzica rap si EDM, genuri ce mi-au deschis un drum spre o noua experienta. Am facut rost de aparatura necesara…

- Un ministru american care are afaceri cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, investitii ale reginei Marii Britanii in Bermude: o ancheta jurnalistica internationala a ridicat valul duminica de...

- O avocata a facut cele mai socante dezvaluiri de pana acum in ceea ce priveste alegerile prezidentiale din 2009. Aceasta sustine ca dupa alegeri, mai multi oameni ar fi fost ucisi pentru a nu se afla adevarul.