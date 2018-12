Liderul PSD, Liviu Dragnea, a intrat in politica dupa Revoluție: inițial a fost membru al Partidului Democrat, iar apoi s-a inscris in Partidului Social Democrat. Acesta a devenit președintele PSD in anul 2015, iar in anul 2016 a fost numit președinte al Camerei Deputaților, conform Capital.

Liviu Dragnea a urmat cursurile Liceului de matematica-fizica Unirea din Turgu Magurele, iar in anul 1987 a absolvit Facultatea de Transporturi, sectia Autovehicule rutiere, din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti.

