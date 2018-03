Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, Liviu Varciu și Andreea Antonescu – trei dintre vedetele apreciate din Romania. Recent, soția lui George Burcea a facut dezvaluiri incendiare despre unele momente intime pe care le-a trait impreuna cu Liviu Varciu. De altfel, artistul a fost surprins in ipostaze apropiate și cu Andreea…

- Legatura dintre Andreea Balan și Liviu Varciu, despre care nimeni nu a știut pana acum. Totul s-a intamplat pe vremea cand artistul canta in trupa L.A. Andreea Balan a recunsocut ca Liviu Varciu a sarutat-o, atat pe ea, cat și pe colega ei de trupa, Andreea Antonescu. „Liviu m-a pupat pe gura intr-o…

- Se simte, in sfarsit, linistit si implinit, dupa ce si-a crestinat fetita! Celebrul tatic Liviu Varciu spune ca a fost nevoit sa grabeasca botezul, un eveniment pe care a vrut sa il tina departe de ochii presei, dar care a iesit ca la carte.

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Victor Ponta a susținut vineri seara ca Liviu Dragnea a fost avertizat de „o persoana foarte importanta din SRI” ca urmeaza sa i se faca un flagrant, in perioada in care era vicepremier in cabinetul Ponta.

- Narcisa Iorga a afirmat, in emisiunea ”Talk News” cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, ca ”Pana acum nu mi s-a parut ca dl Manda nu ar fi transmis suficient de transparent comparativ cu alți președinți ai comisiilor SRI de pana acum, ce s-a discutat in Comisie. Eu nu cred ca generalul Coldea va…

- Liviu Varciu face dezvaluiri despre petrecerile-monstru de ziua lui. Vedeta de la Antena 1 ne-a povestit despre sumele cheltuite, despre numarul-record de invitați și despre cele mai trasnite cadouri primite. Concurentul de la “Asia Express” implinește 37 de ani peste cateva zile și e pe cale sa-și…

- Moartea capitanului de la Fiorentina a intristat o lume intreaga. Davide Astori avea doar 31 de ani, el fiind gasit fata suflare in camera de hotel unde se afla cu echipa. Fotbalistul Davide Astori a murit in somn, dupa ce a suferit un stop cardiac.

- Jurnalistul Dan Andronic face o noua dezvaluire despre discuțiile "subterane" purtate între șefii de servicii secrete din România, de data acsta în legatura cu episodul alegerii lui Razvan Burleanu la șefia Federației

- Este oficial! Trupa-minune a anilor 90, Spice Girls, se va reuni anul acesta. Dar și mai interesant este ca unul dintre aceste concerte atat de așteptate va avea loc la cel mai important eveniment monden al anului: nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, de pe 19 mai. Cea care a dat de ințeles ca cele…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- O afacere demarata pe vremea cand Monica Macovei era la conducerea Justitiei a scos la iveala detalii socante, scrie cotidianul Jurnalul. Calculatoarele de la Justitie ar fi fost luate cu bani furati de la Uniunea Europeana. Mai exact este vorba de finantarea unor proiecte, demarate pe vremea cand…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- "Pe data de 1 martie incepe unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-am avut in campania electorala, pe care le-am facut ca echipa: largirea a trei șosele extrem de importante și anume Șoseaua Berceni, Șoseaua Turnu Magurele și Strada Caporal Luica. Discutam despre o dezvoltare importanta catre…

- Fiul lui Donald Trump ar fi chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu milionarul roman Sorin Stanescu. Omul de afaceri este unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor si ar avea conexiuni in serviciile secrete.

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- Dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, care s-a judecat la Tribunalul Bacau, are conexiuni multiple. In cazul mitei sunt implicați atit Gheorghe Ștefan, cit și Dan Turturica, coordonatorul site-ului Digi24.ro.

- Actorul are extrem de mare grija de fiica sa cea mica. Motivul pentru care Liviu Varciu iși va creștina fiica abia in luna mai, are de altfel legatura cu teama sa de a nu se imbolnavi. Artistul traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Este de doua ori tatic și are ocazia sa stea…

- Cu totii avem o ruda sau un prieten care pretinde ca genunchii lui pot prezice schimbarea vremii. Si oricat de ciudata ar parea, durerea articulatiilor cauzata de vremea rece nu este doar un mit urban (ploaia, pe de alta parte, este cu totul altceva

- Cum se distreaza elevii in 2018? Din pacate, nu e deloc o intrebare cu un raspuns amuzant. Mai multi tineri au fost aproape de a da foc scolii unde ar trebui sa invete. O explozie a avut loc intr-o sala de clasa a colegiului Mihai Viteazul Ineu din Județul Arad, conform observator.tv.Citeste…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Ies la iveala amanunte nestiute despre starea de sanatate a Sionei Halep. Tatal sportivei s-a decis sa devoaleze totul. Simona Halep joaca luni dimineata cu Naomi Osaka, in optimile Australian Open. Accidentata la glezna in primul tur, Simona Halep a castigat meciul maraton de aproape 4 ore cu Lauren…

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Aproximativ 70 de mii de oameni au protestat sambata seara in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Protestul a avut parte, din pacate, si de incidente. Un jandarm a lovit in repetate randuri un batran din multime. Politistul Marian Godina a fost cel care a postat imaginile…

- Fostul premier, Mihai Tudose, nu a fost de acord ca Palatul Elisabeta sa fie cedat Casei Regale. Dupa mazilirea acestuia, se pare ca vom avea parte de o rasturnare de situatie. Familia Regala ar putea sa ramana in continuare in Palatul Elisabeta și exista o negociere in curs legata de chiria pentru…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va evolua luni, in al patrulea meci de pe arena Margaret Court, in optimi la Australian Open, in compania japoneze Naomi Osaka, locul 71 WTA. Meciul lui Halep este precedat de doua intalniri de dublu feminin si una de simplu masculin.Citeste si: Dezvaluiri incendiare…

- Bombardamentele turce in regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat sambata cu zece morti, majoritatea civili, au acuzat militiile kurde care controleaza zona. "Au fost ucisi sapte civili, printre care un baiat in varsta de opt ani, plus doua femei combatante si un luptator", a declarat Birusk…

- Doliu in Partidul National Liberal (PNL). Un cunoscut primar al formatiunii politice a incetat din viata. Este vorba despre fostul edil al comunei Baneasa din judetul Constanta, Marin Ion, anunta telegrafonline.ro. Colegii liberali au transmis condoleanțe familiei. „Filiala Constanța a Partidului…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Conducerea Jandarmeriei analizeaza imaginile in care un jandarm loveste manifestanti in Piata Universitatii, a declarat Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, adaugand ca este un caz individual si ca probabil acesta si-a pierdut calmul sub presiunea multimii. "Imaginile…

- Opt judete sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum…

- Rasturnare de situație in cazul agresorului Vioricai Dancila. Premierul desemnat de Klaus Iohannis a trecut printr-un moment umilitor. Aceasta a fost injurata și lovita de un simpatizant al fostului președinte Traian Basescu, cu noua ani in urma.Totul s-a intamplat din cauza unor afișe electorale…

- "Formatia «Alb Negru» se destrama?". Aceasta a fost intrebarea care a fost pe buzele multor fani ai trupei, dupa ce au ascultat interviul pe care Andrei Stefanescu l-a dat astazi, in cadrul unei emisiuni TV. Colegul lui Kamara a declarat ca urmeaza sa lanseze mai multe melodii singur, iar la una dintre…

- Veronica Valle a vorbit despre obiceiurile neobisnuite ale cvatruplului campion mondial din Formula 1. FORMULA 1. Contract-record pentru Lewis Hamilton propus de Mercedes "Lewis e un caracter foarte ciudat, isi poate schimba starile rapid. De exemplu, ne aflam in avionul de New York…

- Tusea este un simptom minimalizat, în general, adesea ignorat, considerat a fi o afectiune usoara prin care toata lumea trece la un moment dat. Exista, fireste, cauze multiple pentru care tusim, dar una dintre ele este raceala. Tusea poate avea « radacini » în…

- Este o mama fericita, cu trei copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam!

- Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esențial", de la Antena 3 și Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" sunt uniți de o legatura indestructibila. Mai exact, legatura neștiuta dintre cei doi a fost devoalata: jurnaliștii sunt nascuți in aceeași zi, adica astazi, 10 ianuarie. In plus,…

- Cei doi sunt nascuți in aceeași zi - 10 ianuarie. Redacția DC News le ureaza "La mulți ani!" și va lasam, in randurile de mai jos, un interviu pe care Ana-Maria Roman ni l-a acordat in exclusivitate despre arta. Puțini știu, dar realizatoarea emisiunii "Esențial" are o inclinație spre desen.…

- La aproape o saptamana de la moartea Monalisei, tanara make-up artist din Pitesti, s-a aflat si legatura nestiuta dintre ea si Andreea Mantea. Cele doua s-au fotografiat impreuna in urma cu aproape un an.

- Rausor, mica statiune de la poalele celor mai inalte varfuri ale masivului Retezat, are o poveste aparte. Locul se anima in fiecare iarna, cand zapezile si atmosfera de basm a Retezatului ii atrag pe turisti.

- Liviu Varciu și nea Marin fac glume la adresa Andreei Balan cand vine vorba de curațenie. Artista se supara pe cei doi colegi de emisiune, dar totul se transforma in amuzament, caci in tabara lui nea Marin nu e rost de suparare. Totul se face in echipa, caci miza e mare, aceea de a oferit copiilor cele…

- E sarbatoarea in tabara lui nea Marin, in cea de-a treia zi de Craciun. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt vedetele care au poposit in zona Rucar - Bran, acolo unde 30 de copii proveniți din medicii sociale defavorizate iși petrec prima vacanța…

- In ciuda unei notorietați greu de egalat, marile case producatoare de ceasuri cauta tot mai des colaborarea cu branduri sau vedete de prestigiu din alte domenii. Motivul? Vor sa-și faca cunoscute numele și produsele chiar și celor care nu au purtat vreodata un ceas. Iata doar cateva dintre cele mai…

- Vedetele ediției de saptamana aceasta a show-ului „Poftiți in vacanța” Andreea Balan, George Burcea, Vica Blochina, Nicolai Tand și Liviu Varciu fac tot posibilul ca cei mici sa petreaca momente de neuitat.

- Andreea Balan a petrecut Craciunul alaturi de soțul ei, George Burcea, și de fetița lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. Pe contul personal de socializare, artista a postat si doua fotografii. Una cu fetita de anul trecut si…

