Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ramanea anul trecut fara un ministru. Doina Pana renunța la portofoliul Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate. Presa locala dezvaluia ulterior, citand surse, ca fostul ministru ar fi fost victima unui atac cu mercur. Informatia a fost confirmata acum si de Doina Pana.…

- "Problema este veche si nu as fi intervenit. Eu nu acuz. Nu as fi intervenit daca nu era traficul de presa care duce in derizoriu o situatie extrem de grava. Eram ministrul Apelor si Padurilor in Guvernul Tudose, in 2017. Spre sfarșitul lui noiembre, am inceput sa ma simt foarte rau. Am mers la medic…

- "Ce ma surprinde este reacția societații. Dupa declarațiile Gabrielei Firea, am vazut niște reacții absolut șocante, nici nu le pot cataloga. Nu poți glumi cu așa ceva, orice scenariu este posibil. I-a spus lui Mihai Gadea ca in pauza ii arata fotografiile. Ma șocheaza reacția societații și ma șocheaza…

- Guvernul ramanea anul trecut fara un ministru! Doina Pana renunța la portofoliul la portofoliul Apelor, invocand motive de sanatate. Presa locala dezvaluia ulterior, citand surse, ca fostul ministru ar fi fost victima unui atac cu mercur.Surse bine informate spun ca doamna doina Pana a inceput…

- Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi la deschiderea lucrarilor celui de al 8-lea Summit European al Regiunilor si Oraselor, eveniment organizat in perioada 14-15 martie la Bucuresti. Summit-ul reuneste lideri ai Uniunii Europene, nationali, locali si regionali, care, in contextul evolutiei…

- Planul de reorganizare a RADET, precum și addendum-ul prin care acesta este actualizat cu soluția transferului activitații RADET catre Compania Municipala Energetica S.A. in locul fuziunii cu ELCEN au fost aprobate in cadrul Adunarii Generale a creditorilor RADET, anunța Primaria Capitalei."Planul…

- Dezamagit de faptul ca tot mai multi social-democrati isi anunta intentia de a candida pentru fotoliul de la Cotroceni, domnul Ioan Lazar-presedintele ALDE Alba a taxat cu umor aceasta veritabila “hemoragie” de pretendenti aratand ca nu suntem la binecunoscuta emisiune Vocea Romaniei unde oricine isi…