- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a decis sa renunte la serviciile noului sau antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, considerand neconcludenta colaborarea cu acesta, ea urmand sa se pregateasca singura la turneul de la Dubai, ce a debutat duminica, informeaza cotidianul L'Equipe. Dupa o…

- Perioada de proba dintre Simona Halep si Thierry Van Cleemput s a incheiat, precizeaza digisport.ro.Marea noastra campioana a decis sa nu continue cu antrenorul belgian, cei doi nereusind sa comunice eficient.Am incercat pentru o perioada si s a incheiat. Am decis sa punem stop din moment ce nu ne potrivim.…

- Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a recunoscut faptul ca va exista o perioada de proba in colaborarea lui cu Simona Halep."Cu grupul Simonei Halep, ma inteleg bine de foarte mult timp. Am fost mereu in termeni buni si cand au aflat ca am incheiat colaborarea cu David, m-au intrebat daca…

- Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput a vorbit la microfonul RTBF despre parteneriatul cu Simona Halep, numarul 1 in circuitul WTA. Acesta a incalzit-o pe jucatoarea romana inaintea meciului și a vizionat din loja Simonei partida cu Serena Williams din optimile de la Australian Open. "Cu grupul Simonei…

- Simona Halep nu e decisa 100% in legatura cu colaborarea cu antrenorul belgian Thierry Van Cleemput. Cei doi vor lucra momentan doar la turneele de la Doha si Dubai, de luna viitoare, apoi vor lua sau nu o decizie pe termen mai lung....