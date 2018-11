Stiri pe aceeasi tema

- „Te cunosc de undeva”, ediția 11, sezonul 13. Un omagiu emoționant adus Mihaelei Runceanu, Romica Țociu transformat in Liviu Vasilica, momente comice copioase, dar și dezvaluiri incredibile despre Andre au facut parte din aceasta ediție a emisiunii.

- O tanara de 21 de ani din Marea Britanie s-a hranit timp de 20 de ani doar cu inghețata și carnați deoarece doar daca vedea o leguma i se facea rau. Courtney Baxter nu a luat niciodata masa la un restaurant intrucat tulburarea sa de alimentație selectiva a facut-o sa sufere de atacuri de panica. Inca…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Doi romani au murit luni si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in Marea Britanie si provocat chiar de unul dintre ei. Pasagerul a transmis in direct calatoria, in fundal auzindu-se si cum il roaga pe sofer sa incetineasca. Ranit grav in urma evenimentului rutier, oradeanul…

- Patru agenti rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care investigheaza otravirea fostului spion Serghei Skripal si a fiicei sale. Serviciile olandeze de informatii militare au reusit sa impiedice atacul cibernetic…

- Willian Gallas (41 de ani) a dezvaluit comportamentul incredibil pe care Philippe Senderos (33 de ani), fostul sau coleg din centrul apararii lui Arsenal, il avea cand stia ca trebuie sa intre pe teren contra lui Dider Drogba.

- Emma Gray, pastorița din Marea Britanie care a scris o carte despre traiul in singuratate, și-a gasit, in sfarșit, sufletul pereche. S-a casatorit cu un pompier, iar ceremonia a fost ținuta in fața familiei, prietenilor, dar și in fața necuvantatoarelor. Tanara, in varsta de 32 de ani s-a casatorit,…

- Retelele sociale ar trebui sa predea politiei dovezile importante privind suspectii „in cateva minute”, conform Comisarului Politiei Metropolitane din Marea Britanie, Cressida Dick, scrie Politico potrivit News.ro . Ea a facut comentariile marti dupa ce mama unei fete ucise luni a criticat Facebook…