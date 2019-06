Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Spania scoate la iveala detalii șocante din „blatul" Valladolid - Valencia, scor 0-2, din ultima etapa a sezonului de la La Liga. Raul Bravo și Carlos Aranda, capii rețelei, ar fi aranjat meciul prin Borja Fernandez, capitanul lui Valladolid, care se retragea in acea zi din fotbal. Poliția…

- Quique Setien nu va mai fi antrenorul echipei Betis Sevilla din sezonul viitor, a anuntat gruparea andaluza de fotbal, duminica, dupa victoria cu 2-0 in fata formatiei Real Madrid, care i-a asigurat locul 10 in Primera Division, informeaza AFP.