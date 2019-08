Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a anuntat ca tanara care a sunat vineri seara la 112, reclamand ca este tinuta cu forta intr-un apartament din Bucuresti, ar fi efectuat acest apel din razbunare, in urma unei dispute cu partenerul. "Dupa apelul la 112, in care o minora anunta ca a fost sechestrata intr-un apartament din Drumul Taberei, conform detaliilor publicate, am localizat aproape imediat perimetrul cu blocul in care se afla si se afla si la aceasta ora minora. Am fost in permanenta legatura cu echipele implicate la nivelul primariei si cu comandantul Politiei din sector. Eu cred…