- Trei procurori membri ai CSM ar urma sa participe marti la o sedinta convocata in ultimul moment la Parchetul General, astfel incat plenul CSM sa nu aiba cvorum si numirea Adinei Florea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sa fie din nou amanata. Judecatoarea…

- Senatorul Daniel Zamfir nu este de acord cu alianta dintre ALDE si Pro Romania. Acesta a declarat joi seara, la Antena 3, ca partidul trebuie salvat. „Eu nu vreau sa stau la masa cu domnul Ponta si...

- Parchetul General anunta ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) i-a pus sub urmarire penala pe procurorul Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul Judecatoriei Caracal si pe trei politisti care au ignorat plangerea parintilor referitoare la disparitia Alexandrei Macesanu.…

- In raport de afirmațiile Președintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in funcția de ministru al justiției a unui judecator, Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna public astfel de acte ca fiind ingerințe deosebit…

- Alexandru Cumpanașu a declarat, dupa discuția cu procurorul general, ca Bogdan Licu i-a transmis ca va fi deschis dosar penal in rem, la PICCJ, pentru a fi efectuate verificari la INML privind modul in care instituția a analizat oasele gasite la Caracal.„La INML, domnul procuror general a…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, la hala unui incinerator din judetul Tulcea, fiind afectata o suprafata de sute de metri patrati, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, Sectia de pompieri Macin a fost…

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, marti, suspendarea din functie a fostului sef al DNA Ploiesti Lucian Onea, trimis in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru represiune nedreapta si cercetare abuziva. Pe 15 iulie, Lucian Onea a fost trimis in judecata alaturi…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a atacat cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie decizia Curtii de Apel Bucuresti care obliga institutia sa-i recunoasca fostei sefe DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…