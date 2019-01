Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul protocolului publicat de Darius Valcov, in care ar fi vizata si Adina Florea, a fost declinat, saptamana trecuta, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, unde Florea este procuror șef adjunct, potrivit unor surse judiciare.Dupa ce in luna august a anului trecut Darius…

- Procurorul Cosmin Pantea de la DNA Oradea a plans in cadrul audierilor care au avut loc ieri la Secția de ancheta a magistraților din Parchetul General, potrivit avocatei Ingrid Mocanu.„Procurorul paraditor din Oradea, Cosmin Pantea, a plans la audierile in care era intrebat de ce intenționa…

- Cinci procurori de la DNA Oradea s-au prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiati in dosarul deschis de Sectia pentru investigare a magistratilor in legatura cu inregistrarea audio in care se discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor. Procurorii nu au dorit sa faca declaratii…

- DNA are resursele umane de expertiza profesionala pentru a asigura integritatea, eficienta si disciplina institutionala, precum si de a continua lupta anticoruptie, in conformitate cu normele si standardele profesionale de eficacitate, calitate a actelor de urmarire penala si de aparare a drepturilor…

- Ioan Sandru a fost delegat luni, de Sectia pentru procurori a CSM, in functia de adjunct al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului General. Sandru a preluat functia lui Cristian Lazar, cel care s-a ocupat de dosarul familiei Iohannis.

- Ancheta in cazul bebelușului abandonat la gunoi și gasit pe banda de sortare a deșeurilor nu a dat rezultate, astfel ca procurorii au solicitat ajutorul cetațenilor pentru gasirea mamei acestuia. Legiștii au stabilit ca fetița nou-nascuta a fost lovita cu sau de corpuri dure iar decesul a fost violent.…

- Procurorii de la Parchetul General anunța ca Secția pentru investigarea infractiunilor din justitiea dispus prelungirea masurii preventive a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, in perioada 24 noiembrie 2018 – 22 ianuarie 2019, fata de Mircea Negulescu și Lucian Onea.Mircea Negulescu…

- Dosarul privind finanțarea #Rezist ar fi fost deschis ca urmare a unei plangeri formulate de Jandarmeria Romana dupa protestul din 10 august, potrivit unor informații STIRIPESURSE.RO.Imediat dupa protestul din 10 august au fost deschise doua anchete, una la Parchetul General, unde procurorii…