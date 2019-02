Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Ilfov sustine ca niciodata nu s-a pus problema ca managerul unitatii sanitare sa demisioneze in urma scandalului in care o femeie fara Capacitate lucra ca ginecolog. Mai grav este ca, dupa o saptamana de ancheta interna, oficialii spitalului nu stiu in ce a constat, cu exacitate, activitatea…

- Toti medicii din Romania vor fi verificati, dupa ce o falsa doctorita a operat 10 ani intr-un spital de stat. Raluca Barsan nu si-a luat capacitatea, dupa ce a terminat clasa a opta, dar facea interventii chirurgicale la Spitalul Judetean Ilfov, unde era cunoscuta ca medic rezident. Colegiul Medicilor…

- Raluca Birsan, femeia care a lucrat timp de zece ani la Spitalul Judetean Ilfov ca medic ginecolog, desi nu avea niciun studiu, a primit numeroase acuzatii. Printre ele, mama unei paciente a povestit ca ii era teama ca Raluca sa nu se implice in operatie.

- Raluca Birsan, falsul ginecolog de la Spitalul Judetean Ilfov, nu a pacalit doar pacientii, Spitalul Judetean Ilfov, colegii medici, Ministerul Sanatatii dar si un gigant pharma, relateaza cotidianul Libertatea.

- Un alt caz șocant a ieșit la iveala dupa ce medicul italian Matteo Politi și-a falsificat actele și a profesat ca doctor in Romania. Raluca Daniela Barsan, așa-zis medic la Spitalul din Ilfov, a fost gasita vinovata de falsificarea diplomei de doctor! Cum a procedat?

- Femeia care profesa de 10 ani la Spitalul Judetean Ilfov ca medic voluntar falsificandu-si diploma de licenta si adeverinta de medic rezident a intrat in liceu cu media 1.68 si nu a dat Capacitatea, arata jurnalistii de la Libertatea.