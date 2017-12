Stiri pe aceeasi tema

- Detalii importante din viata familiei Maleon ies la iveala • Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, face declaratii in exclusivitate • Ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte in casa celor doi soti • Detaliile oferite de el ar putea fi elementele care sa explice…

- Principala ipoteza este dubla sinucidere, insa ce a putut duce la o asemenea decizie ramane un mister. Femeia si-a luat prima viata, in jurul orei sase dimineata. Dupa trei ore, a urmat-o sotul. Anda si Bogdan s-ar fi spanzurat dupa ce au consumat o cantitate mare de alcool. Pana in acest…

- Profesorul Liviu Pilat, cel care i-a gasit pe soții Maleon morți in casa, a facut dezvaluiri despre sarcina pierduta de Anda Maleon. In stare de șoc, barbatul nu crede ca soția lui Bogdan Maleon, profesor la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nu a recurs la gestul…

- O noua tragedie zguduie Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi • Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Petru Maleon (duminica, 24 decembrie 2017, in Ajunul Craciunului – n.r.), o alta veste groaznica a zguduit mediul academic • Lect. univ. dr. Puiu Ionita, de la Facultatea…

- Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Maleon, o alta veste groaznica a zguduit din temelii mediul academic. Lectorul universitar dr. Puiu Ionita, de la Facultatea de Litere, a murit. Acesta este unul dintre cei mai promitatori, activi, straluciti si respectati oameni ai universitatii…

- Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului, este cel care a descoperit trupul neinsufletit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, si povesteste…

- Soții Maleon s-au sinucis in ziua de Craciun, iar cel care i-a gasit pe cei doi fara viața, in casa lor, a fost un prieten al soților, care ii aștepta pe cei doi la masa. Acesta a facut marturii cutremuratoare pentru Ziarul de Iași. Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea…

- Soții Maleon, care s-au sinucis la Iași, aveau datorii la banci. Ba mai mult decat atat, soția lui Bogdan maleon, Anda Elena, nu a avut loc de munca anul trecut. Bogdan Petru Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, și soția sa, Anda Elena, descoperiți morți in locuința lor din…

- "Erau asteptati sa vina la noi la masa, ca asa stabilisem. De obicei veneau sa ne intalnim, familiile noastre erau prietene, asa ca, atunci cand nu au mai dat niciun semn, am incercat sa ii sunam. Cum nu raspundea nimeni la telefon, am devenit ingrijorati, iar peste vreo ora am zis sa trag o fuga…

- „Ziarul de Iasi" a discutat ieri cu conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului. Acesta este cel care a descoperit trupul neinsufletit al…

- Pe baza informațiilor adunate de la anchetatori și de la apropiați ai familiei, „Evenimentul zilei” a refacut ultimele ore de viața ale soților Anda Elena și Bogdan Maleon, cel din urma fiind directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iași.

- La doua zile de la descoperirea socanta din Iasi, oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi au transmis un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon. Barbatul a fost gasit mort alaturi de sotia lui, Anda Maleon.

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Oficialii Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi au transmis miercuri un mesaj despre colegul si prietenul Bogdan Maleon, gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun.

- Anchetatorii au facut publice informatii tulburatoare despre felul in care au fost descoperiti Anda si Bogdan Maleon, dupa ce si-au pus capat zilelor. Potrivit familiei si prietenilor, cei doi aveau o casnicie fericita si aveau planuri marete pentru viitor.

- Cei doi soti Maleon care si-au pus capat zilelor de Craciun vor fi inmormantati joi, sicriele cu trupurile lor fiind depuse la cimitirul Petru si Pavel din Iasi. Va reamintim ca in ziua de Craciun, in jurul orei 16,00, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta…

- Se pare ca cei doi soti aveau o alcoolemie extrem de mare, a declarat Carmina Pascal, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul din Iasi, la Realitatea TV. Conform acesteia, Anda Elena Maleon avea o alcoolemie de 2,40 la mie, iar soțul sau de 1,70 la mie. Ieri, purtatorul…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- In ziua de Craciun, directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, in varsta de 41 de ani, a fost gasit spanzurat de o grinda din casa, iar sotia sa, Anda Elena, in varsta de 38 de ani, a fost gasita zacand fara suflare pe podeaua aceleiasi incaperi. Psihologul criminalist…

- UPDATE – Inmormantarea sotilor Anda Elena si Bogdan Petru Maleon va avea loc joi, 28 decembrie, ora 12:00, la Cimitirul „Petru si Pavel” din Iasi. Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare ‘Mihai Eminescu’ din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea…

- Principala ipoteza a anchetatorilor este ca directorul Bibliotecii Universitare din Iasi si-ar fi ucis sotia din cauza geloziei, dupa care s-ar fi sinucis, spun surse din randul anchetatorilor. Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia…

- Procurorii Parchetului Tribunalul Iasi spun ca, potrivit concluziilor preliminare ale necropsiilor, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, care au fost gasiti morti in locuinta lor, s-au sinucis la interval de cateva ore. Principala ipoteza a anchetatorilor era,…

- Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", unde acesta era profesor, fiind imbracata in doliu, conform Agerpres."In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea…

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- Profesorul universitar doctor Bogdan Maleon a fost gasit spanzurat in casa langa trupul sotiei sale, Anda in prima zi de Craciun. Descoperirea macabra a fost facuta de o ruda. Procurorii vorbesc de sinucidere in cazul ambilor soti.

- 'In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' este imbracata in doliu. Suntem profund socati si intristati de tragedia petrecuta in familia profesorului Maleon, cadru didactic al Facultatii de Istorie si director al Bibliotecii Centrale Universitare 'Mihai Eminescu'. Gandurile…

- Amanunte incredibile ies la iveala despre medicul gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun. Prof. univ. dr. Bogdan Maleon era un om apreciat, cu o activitate academica importanta. Acesta are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, conform adevarul.ro.Citește…

- Surse din randul anchetatorilor iau in calcul varianta ca Bogdan Maleon (42 de ani) sa-si fi sugrumat sotia pe fondul geloziei, dupa care s-a spanzurat de o grinda. Pe de alta parte, prietenii celor doi soti spun ca nu inteleg cum s-a putut intampla tragedia, insa recunosc ca Bogdan si Anda…

- Uitandu-ne peste profilul de Facebook din 2010 și pana astazi, observam ca Anda Maleon era plina de viața și impartașea cu prietenii diferite momente mai mult sau mai puțin importante. De exemplu, anul acesta, cand iși sarbatorea ziua de naștere, a publicat doua poze cu buchetul imens de trandafir…

- Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", unde acesta era profesor, fiind imbracata in doliu. "In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea 'Alexandru…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- O dubla crima a șocat Romania in ziua de Craciun! Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, profesor universitar, a fost gasit mort, langa sotia sa, care zacea si ea fara suflare. Polițiștii incep sa desfaca acest incurcat caz. Se pare ca Maleo și-ar fi ucis soția intr-un moment…

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Tot Iasul este in soc dupa ce directorul BCU si sotia sa au fost gasiti morti in casa in prima zi de Craciun. De-a dreptul cutremuratoare este banuiala ca Bogdan-Petru Maleon si-ar fi ucis nevasta, dupa care s-ar fi spanzurat. Mesajele de condoleante curg pe internet, dar sunt destul de rezervate. Nimeni…

- Cele doua persoane, directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa, au fost gasite fara suflare in locuinta lor . Cei doi par sa nu fi avut probleme, spun rudele, care au fost surprinse sa afle ca cei doi au murit. Ei au fost gasiti morti de o ruda, care a venit sa vada de…

