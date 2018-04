Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror sef al DNA, Daniel Morar, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, despre protocolul desecretizat saptamana trecuta. Actualul judecator CCR sustine ca a semnalat inca din 2009 faptul ca unele dispozitii din protocolul mult discutat in presa si nu numai ar…

- Fostul procuror sef al DNA, actualmente judecator CCR, a decis sa rupa tacerea in mega-scandalul iscat de desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchetul General. Daniel Morar a marturisit, intr-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, ca atata vreme cat a fost sef la DNA, protocolul semnat…

- Controversele in cazul desecretizarii protocoalelor DNA-SRI continua. Dupa ce SRI a decis vineri sa faca public protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General, au aparut mai multe ipoteze cu privire la o presupusa modificare a documentului. Este vorba de o diferența care apare intr-una dintre…

- Liderul catalan in exil Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, nu se va preda niciodata si este hotarat sa continue lupta, a asigurat avocatul sau Gonzalo Boye, care l-a vizitat la inchisoarea din Neumunster, relateaza AFP. Puigdemont si-a exprimat de asemenea increderea deplina in justitia…

- Ape tulburi și tensiuni la cote maxime in peisajul justiției din Romania, mai ales in contextul in care in ultima perioada au existat o serie de achitari in cazul unor dosare grele. Jurnaliștii de la Lumea Justiției au intrat in posesia unor informații și anume faptul ca judecatoarea Maricela Cobzariu…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, a anunțat ca a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig despre desecretizarea protocoalelor incheiate de Serviciu. SRI a anunțat ca e de acord cu desecretizarea acestora, dar, surpriza abia acum vine. Parchetele sunt cele care trebuie…

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleante, anuntand ca prietenul sau apropiat, Herbert Stein, a murit.„Bunul și apropiatul meu prieten, Herbert Stein, a plecat dintre noi! Un om de o calitate excepționala, cu o experiența…

- Comisia condusa de Florin Iordache, autorul controversatei OUG 13 care a scos, la începutul lui 2017, sute de mii de oameni în strada și promotorul celor trei avortoane legislative ieșite din pixul ilustrului Tudorel Toader, se pregatește sa dea

- Noi dezvaluiri despre Binomul SRI-DNA ies la suprafața. Jurnalistul Razvan Savaliuc vorbește despre Planul Minerva, un instrument care ii ajuta oamenii sistemului sa „domine țara politic și economic, iar orice contact cu Rusia sa fie blocat pentru a controla regiunea”.

- Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de amanunte, intr-un interviu acordat STIRIPESURSE.RO, intreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a marturisit ca a "cedat", la insistentele lui Liviu Dragnea, dar si ale Elenei Udrea, si a numit-o pe Kovesi in functia de procuror-sef…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca un premier sau un ofiter de informatii nu va devoala secrete de stat la audierea la o comisie parlamentara, ci, eventual, doar unele "lucruri ilegale, daca le cunoaste". "Eu sunt un om realist. De la un ofiter de informatii, de la un sef de stat,…

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila incompatibilitate a presedintelui…

- Judecatoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea a scris pe blogul sau personal un material interesant și, abordand, in același timp o teama extrem de controversata. Mai exact, judecatoarea vorbește franc, atașand declarațiile invocate, despre ipocrizia ambasadorilor straini care au ținut, de-a…

- Scandalurile care au pus stapanire, rand pe rand, pe justitia din Romania au ajuns sub lupa președintelui Secției a VI-a Civila a Tribunalului București. Judecatorul Madalina Afrasinie a vorbit la Romania TV despre protocoalele dintre Parchete si Servicii, dar si despre demisia sefei DNA. Daca ar…

- Fostul șef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit, duminica seara, la B1tv, ca a facut parte din asa zisul ”Stat Paralel”. Reamintim ca Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit zilele trecute la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de…

- Revocarea din DNA a procurorului Mihaiela Moraru Iorga continua sa fie unul dintre subiectele principale din justiție, modul in care procurorul a fost obligata sa iasa din instituția anticorupție fiind unul controversat. Chiar daca fundamentul a fost un raport, conținutul acestuia și ordinele care l-au…

- Informații noi despre controversata Lege a Pensiilor! Mai exact, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. Aceasta a vorbit și despre majorarile salariale…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Ambasadorul Ucrainei in Romania, Oleksandr Bankov, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare in limba romana si le catalogheaza drept incercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația Rusa de a destabiliza situația in…

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- A fost atat de frig incat au inghețat pana și parlamentarii din Casa Poporului, unde a șuierat viscolul prin ferestrele neetanșe montate de Ceaușescu pe vremea cand nu se inventasera termopanele STOP Pe principiul „pazei bune” madam Pandele a prelungit vacanța școlara pana la finele saptamanii, spre…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador al Romaniei in SUA, este audiat, la ora transmiterii stirii, in comisia de Control SRI, la intrare declarand ca a actionat in spiritul legalitatii atunci cand a luat decizii.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pana in urma cu doi ani rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost "extrem de palid exercitat". Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”. Citeste si: Sorina Matei revine cu criticile…

- Inca trei decese din cauza gripei. Ministerul Sanatatii cere situatia stocurilor de medicamente antivirale specifice Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati si o femeie, numarul persoanele…

- Șeful “unitații de elita” a DNA din Ploiești, procurorul Lucian Onea, implicat, zilele acestea, in cel mai scandalos episod legat de falsificarea unor probe dintr-un dosar penal, a fost numit in funcția de conducere, in anul 2012, dupa ce, cu trei ani inainte, a incercat, fara succes, sa promoveze intr-un…

- Utilizarea excesiva de antibiotice de ultima generatie in mod nejustificat, fara efectuarea de analize de laborator care sa dovedeasca necesitatea si eficienta tratamentului, reprezinta o crima impotriva umanitatii si o deturnare de fonduri de la CNAS prin recomandarea nejustificata de medicamente,…

- Scandalul izbucnit in DNA, dupa inregistrarile facute de fostul deputat Vlad Cosma, ia amploare. Omul de afaceri Razvan Alexe a susținut, marți seara, la Romania Tv, ca a fost pus sa faca denunțuri false cu identitate protejata. Astfel, controversatul afacerist a devenit suspect, apoi inculpat intr-un…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Victor Ponta, declarație șoc pe Facebook: Dragnea ne-a presat sa o numim pe Kovesi la DNA; Dupa Colectiv, s-a ințeles cu Iohannis sa il puna pe Dancu premier, a scris, joi, fostul premier pe Facebook. Intr-un raspuns la un comentariu postat pe pagina sa de Facebook, fostul premier scrie: Dragnea ne-a…

- Scandalul preventiv al majorarii salariilor crește pe masura ce se apropie termenul confruntarii contabile. Se bat cap in cap doua estimari privind numarul celor care prin majorarile astea vor pierde bani: Guvernul zice ca doar 3%, in timp ce sindicatele vestesc o apocalipsa de 80% STOP Devine insa…

- Pana sa se arda cu absolventii Academiei Nationale de Informatii Grindeanu si Tudose, Dragnea a mai avut de furca si cu Valeriu Zgonea, absolvent de masterat la aceeasi institutie. Cand Liviu...

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Comisia de control SRI discuta astazi sesizarea facuta de Alina Mungiu Pippidi in cazul Serviciului de Protectie si Paza! Aceasta vorbeste despre existenta unui serviciu secret in interiorul SPP si cere, in consecinta, audierea directorului Lucian Pahontu in Parlament.

- Jurnalistii nu au avut acces vineri in Palatul Parlamentului, la ora la care George Maior, fostul sef al SRI si actual ambasador in SUA, avea o discutie cu seful Comisiei de Control, Claudiu Manda. Presa nu a fost lasata sa intre nici macar la conferinta de presa a USR."Ne-am dorit sa sustinem…

- Scandalul uriaș care a izbucnit in urma cu cateva zile, dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit ca numele unor importanți funcționari ai statului apar intr-un dosar al DIICOT privind o rețea de prostituție cu minore, nu pare sa se termine.

- Ies la iveala noi informații despre Florian Coldea, prim-adjunct al SRI! Mai exact, Sorina Matei a prezentat informatii in exclusivitate despre fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in emisiunea "Actualitatea Romaneasca" de pe B1TV, raspunzand la intrebarea ce cauta Coldea pe aeroportul din Cluj?

- Inspectia Judiciara a solicitat, in 24 noiembrie 2017, Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile acesteia la solicitarile formulate de acest for.

- Concluziile Comisiei speciale pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential vor fi prezentate, luni, intr-o conferinta de presa, de presedintele acestei structuri, deputatul PSD Oana Florea.

- Consiliul Concurentei a anuntat ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 73,1 milioane lei (aproximativ 15,8 milioane euro) sase companii pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.Cea…

- Noaptea de Revelion organizata la restaurantul unui hotel din municipiul Râmnicu Vâlcea s-a transformat într-o bataie generala. Incidentul a avut loc în noaptea dintre ani, în jurul orei 04.00, atunci când, nemulțumiți de muzica pregatita de organizatori, câțiva…