Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat UDMR Marko Attila, condamnat definitiv la 3 ani inchisoare cu suspendare in 2014, a primit și o sentina intr-un nou dosar aflat pe rolul Curții de Apel București. In noiembrie 2014, fostul deputat UDMR Marko Attila a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiești la 3 ani inchisoare cu suspendare…

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Aceștia nu au voie sa-l scoata la aer decat intr-o cușca, au dezvaluit surse din penitenciar pentru CANCAN.ro,…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Socul serii in direct la Romania TV. Unul dintre oamenii fostului presedinte, Traian Basescu, a facut o dezvaluire halucinanta. Acesta o acuza pe Livia Stanciu de la CCR ca ar fi condamnat un primar dintr-un motiv incredibil. Pe cand era judecator, Livia Stanciu l-a condamnat pe primarul de Valcea,…

- Evenimentul Zilei ofera detalii șocante și scandaloase cu privire la organizarea Centenarului Unirii și cu privire la personajele angajate sa se ocupe de acest eveniment care costa Romania 150 de milioane de lei. Ziarul a intrat in posesia unui document naucitor din arhiva Ministerului Culturii denumit…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca marii susținatori ai luptei anticorupție din Romania, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au propriile probleme cu lege, tocmai de aceea ei nu ar avea autoritatea morala sa vorbeasca…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, face dezvaluiri incendiare dupa intalnirea cu Frans Timmermans. Subiectul revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA a fost deschis chiar de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, spune Cristina Tarcea, care a precizat ca a ramas impresionata de cat de…

- Avocatul Laura Vicol a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca a fost și este in continuare amenințata. Aceasta a vorbit despre valul de ura care se extinde in Romania, devoaland faptul ca a fost ținuta in catușe chiar și la medicul din arest. Laura Vicol, a fost achitata in octombrie 2017 dupa ce,…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala in luna iunie 2016, si care se afla in Israel, a oferit un interviu difuzat vineri seara de B1TV, in care si-a exprimat regretul ca a pastrat tacerea atatia ani si a explicat de ce nu s-a mai intors in Romania. In interviul realizat…

- Elan Schwartzenberg și-a facut apariția, dupa mulți ani, la o televiziune din Romania! Fostul soț al Mihaelei Radulescu, fugit in Israel de teama DNA, a facut o serie de dezvaluiri explozive, la B1 TV, despre modul in care i-a fost luata Realitatea TV.Cu mandat internațional de arestare pe…

- Anunțul lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA a produs un adevarat cutremur in justiția din Romania. Dupa anunț, au curs pe banda rulanta declarații, de-o parte și de alta, insa intrebarea-cheie este: ce decizie va lua președintele Iohannis in legatura cu soarta Codruței Kovesi? Jurnaliștii de…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, e in stare de soc. A fost amenintata cu bataia si cu moartea, dar asta nu e tot. In direct la Romania TV, edilul Bucurestiului s-a decis sa spuna totul.Vezi si: SOC la Primaria Capitalei: Gabriela Firea a fost AMENINTATA cu moartea si cu bataia - 'Mi s-a…

- Dezvaluiri incredibile au fost facute in aceasta seara despre familia procurorului de la DNA Ploiesti, Lucian Onea. Incercand sa afle informatii despre Onea chiar de la cei care il cunosc cel mai bine, familie si apropiati, reporterii Romania TV au avut parte de o supriza colosala. Mai multi batrani…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- Dupa cutremurul provocat de inregistrarile pe care Vlad Cosma le-a facut publice la posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, apar noi dezvaluiri scandaloase, de data aceasta intr-un nou dosar instrumentat de DNA.

- Unul dintre martorii carora li se dictau denunțuri, Razvan Alexe, a facut o serie de declarații in direct, in emisiunea "Sinteza Zilei", de la Antena 3."Ce va pot spune din ce am vazut pe inregistrarile lui Vlad Cosma, eu am spus ca nu-l cunosc pe Sorin Chirila și danșii au insistat ca-l cunoaștem…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Scandalul izbucnit in DNA, dupa inregistrarile facute de fostul deputat Vlad Cosma, ia amploare. Omul de afaceri Razvan Alexe a susținut, marți seara, la Romania Tv, ca a fost pus sa faca denunțuri false cu identitate protejata. Astfel, controversatul afacerist a devenit suspect, apoi inculpat intr-un…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- Șefa DNA, Codruta Kovesi, a explicat ca, desi abordarea infractiunilor porneste de la prevenire la combatere, procurorii au schimbat ordinea in anchetele privind abuzul in serviciu pentru ca s-a constatat ca in frauda achizitiilor publice sau in fenomenul abuzului in serviciu exista tipologii repetitive.…

- Șefa DNA, Codruta Kovesi, a explicat ca, desi abordarea infractiunilor porneste de la prevenire la combatere, procurorii au schimbat ordinea in anchetele privind abuzul in serviciu pentru ca s-a constatat ca in frauda achizitiilor publice sau in fenomenul abuzului in serviciu exista tipologii repetitive.…

- In noiembrie 2017, indragita solista a recunoscut ca a inceput sa se simta rau in urma unei diete celebre, pe care au incercat-o multe femei din Romania, dieta Dukan (dieta bazata pe consumul de proteine, in detrimentul glucidelor și lipidelor), și ca a fost la un pas sa ajunga și atunci pe mana…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Brandul suedez Volvo, reprezentat in Romania de importatorul EIT Forum Auto, va avea incepand de anul acesta doi dealeri in Bucuresti, un nou showroom urmand sa fie inaugurat in apropiere de Pasajul Unirea. 0 0 0 0 0 0

- Revelino Plesa, barbatul din Suceava care a ucis un italian din gelozie, iși va petrece urmatorii 14 ani in spatele gratiilor. Suceveanul, in varsta de 41 de ani, condamnat pentru omor, a fost ridicat de polițiști din Burdujeni, unde a fost plasat in arest la domiciliu. Barbatul a fost condamnat definitiv…

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Gheorghe Ștefan ar fi autorul denunțului in dosarul in care șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut joi 24 de ore de procurorii DNA.Intrebat de presa daca este adevarat, fostul primar al orașului Piatra Neamț a negat, spunand ca…

- Comitetul Executiv National al PSD (CEXN) a decis sa o propuna pe Viorica Dancila pentru functia de premier dupa ce Mihai Tudose a fost mazilit. Reactia din Parlamentul European e una extrem de vehementa. Chiar europarlamentarul PSD, Catalin Ivan a 'distrus-o' pur si simplu pe Dancila.Citește…

- Actualul șef al Poliției, Bogdan Despescu, a fost decorat în 18 decembrie 2006, ” … având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Paza … ” pentru servicii deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru devotamentul…

- A murit in inchisoare in Romania, dupa ce a fost extradat din Anglia. Este cazul unui tanar de 33 de ani condamnat pentru furt. Avea probleme grave de sanatate. "El era bolnav psihic, suferea de schizofrenie. A fost condamnat in Anglia pentru furt. A fost extradat in Romania pentru o alta…

- Judecat pentru luare de mita, Radu Mazare a plecat in Madagascar, acolo unde deține un resort. Omul de incredere al celui mai vanat primar din Romania a dezvaluit la Antena 3 cine l-a sfatuit pe fostul edil sa fuga, cu cine a fugit și ce planuiește."Mi se pare ca 2017 a fost un an prost pentru…

- Iulia Vantur si-a etalat burtica la TV, dupa revenirea acasa! Catalin Maruta a prins momentul si a intrebat-o pe frumoasa despre copil si nunta cu Salman Khan. Iulia Vantur a revenit in Romania dupa sapte luni petrecute in India, unde s-a mutat cu iubitul ei, Salman Khan. Blonda a fost extrem de discreta…

- Cartea „Fire and Fury - Inside the Trump White House” de Michael Wolff, care a starnit atata valva, va fi lansata vineri, cu patru zile mai devreme decat ziua anuntata initial, asta in ciuda faptului ca avocații lui Trump au incercat sa impiedice publicarea ei.Citește și: ALERTA - Iohannis…

- In cadrul interviului, Sorin Chinde a anunțat ca salariile angajaților vor ramane neschimbate, iar trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat nu va afecta personalul. De asemenea, directorul GFR a vorbit despre planurile de extindere ale companiei. Toate detaliile aici: https://www.dcnews.ro/sorin-chinde-directorul-gfr-salariile-nete-ale-angaja-ilor-raman-neschimbate-vrem-sa-devenim-cel-mai-mare-jucator-privat-din-aceasta-parte-a-europei_572455.html.…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a facut, intr-un interviu acordat RTV, declarații explozive despre dosarele grele ale procurorilor DIICOT, dar și despre schimbarile la Legile Justiției. Acesta a vorbit și despre derapajele din sistem, punctand ca a avut astfel de cazuri și in interiorul DIICOT, dar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- “Cetatenii” din Manchester au inceput sa se gandeasca serios la intariri, iar dupa ce a „distrus” campionatul, Pep Guardiola isi doreste un fotbalist care sa-i asigure titlul de campion cu mult inainte de finalul returului. Englezii scriu ca Isco este omul dorit la City. Conform Daily Star,…

- Gigi Becali a facut primul pas spre prelungirea contractului lui Nicolae Dica cu FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a fost sunat de finantatorul echipei, care l-a confirmat in functie si din sezonul urmator. Nicolae Dica a terminat anul 2017 pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la doua puncte…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a discutat, in cadrul unei vizite facute in Malaezia, cu Ionuț Alexandru Gologan, romanul condamnat, definitiv, la pedeapsa cu moartea pentru trafic de droguri. „In inchisoarea Bentong se afla incarcerat Ionuț Alexandru Gologan, in varsta de 25 de ani, arestat din…

- Pe 14 decembrie 1986 s-a inregistrat una dintre ultimele performante europene din fotbalul romanesc. Steaua a jucat si a piedut finala Cupei Intercontinentale, 0-1 cu River Plate, insa rezultatul partidei putea fi stiut dinainte, dupa cum marturiseste Helmuth Duckadam, presedintele de onoare al…