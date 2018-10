Stiri pe aceeasi tema

- Conform declaratiei de avere, Udrea detine patru terenuri agricole in judetul Calarasi, care insumeaza aproximativ 40 de hectare. Pe langa acestea, ea mai poseda si o patrime dintr-un imobil de 635 mp din Bucuresti. Totodata, Elenei Udrea ii mai apartin in totalitate si patru terenuri intravilane in…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica, iar acum vor fi prezentate instanței din Costa Rica pentru a se decide asupra cererii de extradare formulate de Romania. Statul roman a cerut extradarea pentru ca atat Alina Bica, cat și Elena Udrea se sustrag executarii unor pedepse cu ani…

- Oficialitatile din Costa Rica au anuntat, joi seara, ca Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al Turismului Elena Udrea si a fostei sefe a DIICOT Alina Bica. Reprezentantii Interpol Costa Rica spun ca procedura de extradare poate continua,…

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta doua luni in arest preventiv, perioada in are autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor, a anunțat șeful Interpol Costa Rica. Acesta a precizat ca extradarea nu este impiedicata de faptul ca Elena Udrea are un copil nascut in Costa Rica. Astfel, in cele doua…

- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea, retinuta de Biroul National Interpol din Costa Rica de pe strada, alaturi de Alina Bica, spune ca instanta va tine cont, cu siguranta, de faptul ca fostul ministru are un copil de cateva zile, care nu poate fi despartit de mama, potrivit legislatiei din Costa…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea.„Confirm reținerea Elenei Udrea de catre Interpol in Costa Rica. N-am reușit sa vorbesc…